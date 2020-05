Koronavírus-járvány

Operatív törzs: már 737-en használják a házi karantén mobilos ellenőrzését

Az elmúlt 24 órában a rendőrök helyszíni ellenőrzés során 31 esetben tapasztalták a magatartási szabályok megszegését. 2020.05.19 19:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már 737-en használják a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazást - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: jelenleg 10 394 házi karantén van érvényben. Az elmúlt 24 órában a rendőrök helyszíni ellenőrzés során 31 esetben tapasztalták a magatartási szabályok megszegését.



Elmondta azt is, hogy szerdán megnyílik Győr-Moson-Sopron megyében a zsirai határátkelő, amelyet 5 órától 21 óráig használhatnak a személyforgalomban.



Közlése szerint május 21-étől nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik állandó vagy ideiglenes lakcímmel, tartózkodási címmel rendelkeznek Szlovákiában, és 24 óránál rövidebb időre hagyják el az országot. Csupán egy formanyomtatványt kell kitölteniük.



Horvátországba pedig mostantól nemcsak azok az uniós állampolgárok utazhatnak be, akik ingatlannal vagy hajóval rendelkeznek, hanem személyes okból, családi eseményre vagy gyógykezelésre utazók is, továbbá mindazok, akik igazolni tudják, hogy szállást foglaltak - ismertette.



Kiss Róbert arról is szólt, hogy a teherforgalomban Tompánál a belépőoldalon 2 óra, Röszkénél 3 óra, Csanádpalotánál és Csengersimánál 1 óra a várakozás. A kilépőoldalon Csanádpalotánál és Ártándnál 1-1 órát kell várni. A személyforgalomban az országból kilépő autósoknak Nagylaknál 1 órát, a belépőknek 2 órát kell várniuk - fűzte hozzá.



Kérdésre válaszolva felidézte, hogy már a fővárosban is hatályát vesztette a kijárási korlátozás, vagyis kinyithattak a vendéglátóhelyek kerthelyiségei, és visszaállt az üzletek szokásos nyitvatartási rendje. Az idősek számára azonban továbbra is érvényes a 9 és 12 óra közötti vásárlási idősáv az élelmiszerüzletek, a drogériák, a gyógyszertárak és a gyógyászati segédeszközöket árusító boltok esetében.



Szintén kérdésre válaszolva az alezredes közölte, hogy továbbra is a korábban kijelölt humanitárius korridorokon közlekedhetnek a Nyugat-Európából hazatérő román állampolgárok. Az elmúlt hétvégén a román hatóságok által bevezetett új forgalomellenőrzési struktúra miatt kialakult torlódások elkerülése érdekében a rendőrség folyamatosan figyeli a forgalmat és szükség esetén egy alternatív átkelő felé irányítják az autósokat - mondta Kiss Róbert.