Belpol

Korlátlan rálátást kapnak a nemzetbiztonsági szervek az állampolgárok adataira - megszavazták

Megkapta a felhatalmazást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat arra, hogy gyakorlatilag mindent megtudhasson egy adott állampolgárról. A rendőrök pedig még az ártatlanul meggyanúsítottak adatait is 20 évig őrizhetik. 2020.05.19 15:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kedden délután 156 igen, 38 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadták azt a kormánypárti törvényjavaslatot, amely felhatalmazza a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot arra, hogy egy Magyarországot érő kibertámadás elhárítása érdekében ellenőrizze az állami és önkormányzati szervezetek „elektronikus hírközlési hálózatainak tartalmát”.



Igennel szavaztak a Fidesz, a KDNP és a Jobbik képviselői, valamint a Mi Hazánk független képviselői. Nemet nyomott az MSZP, a DK, az LMP és a Párbeszéd frakciója, valamint az ellenzéki, de független képviselők.



A törvényben az szerepel, hogy a szakszolgálat nem ismerheti meg az adott szervezetek közti kommunikáció tartalmát. De ha mégis úgy adódnak, akkor a jövőben a szakszolgálatok gyakorlatilag mindent megtudhatnak egy állampolgárról, az egészségügyi adataitól kezdve a NAV-os ügyeken át, egészen a kormányhivatalok szerverein tárolt szabálysértési adatokig.



A most elfogadott javaslatot bírálta Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke is, aki – a belügyminisztérium közigazgatási államtitkárának írt levelében – kifejtette: a törvény „korlátlan megfigyelést eredményezhet”, „nem áll összhangban az alapjogi követelményekkel”, ráadásul „nem nyújt garanciát a személyes adatok és a magánélet védelméhez”.



A hvg.hu szerint a jogszabály a rendőrségi törvényt is módosítja, az új szabályozás szerint a szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személyek és kapcsolataik adatait – azaz „kriminalisztikai szempontból fontos jellemzőit” – legalább huszonöt évig tárolnia kell a rendőrségnek. Húsz évig még abban az esetben is megőrzik ezeket az információkat, ha a meggyanúsított személyről kiderül, hogy ártatlan.