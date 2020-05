Állati

T-rexet fotóztak a Balatonon

Ellepték a világhálót olyan képek, amelyek azt mutatják, hogy a koronavírus-járvány miatt visszavonuló emberiség hatására rég nem látott élőlények, növények és állatok, jelennek meg egyes vidékeken.



Nos, az egykoron német turisták paradicsomában most az őshüllők is megjelentek, és nemcsak napoznak, hanem SUP deszkán állva Fonyód térségben élvezik a vizet. Mondhatni, szinte otthon van, hiszen a jellegzetes hullámtörő balatoni kövek egyidősek az őshüllőkkel.



Nagyon régen egyébként tényleg cápák, mamutok, 3 ujjú őslovak, sárkányok és dinoszauruszok is benépesítették a vidéket - írta a Like Balaton.