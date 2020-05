Koronavírus

Táborfigyelő: napközis tábort már lehet tartani, az ottalvósra még várni kell

A múlt csütörtöki kormányzati bejelentés értelmében napközis táborokat már lehet tartani, az ottalvós táborokra viszont még legalább egy hónapot várni kell - mondta a taborfigyelo.hu vezetője kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Tóth Béla elmondta, a honlapjukon hétszáz turnus közül lehet válogatni, ami kevesebb, mint az ilyenkor szokásos mennyiség, tehát nincs annyi hely, mint tavaly.



Hozzátette: a legtöbb szervező már februárban meghirdette táborait, így csak a "startpisztolyra" vártak, vagyis arra, hogy fogadhassák a foglalásokat. Ezért ottalvós táborokra is lehet már jelentkezni, ha pedig mégsem engedélyezik a megtartásukat, akkor a foglalót mindenki visszakapja - emelte ki.



Hozzátette, a foglalások elindítására azért is volt szükség, mert arra számítanak, hogy túljelentkezés lesz, így a táborok ára néhány héten belül - akár 25-30 százalékkal is - megdrágulhat.



"Úgyhogy én azt javaslom a kedves szülőknek, hogy minél előbb foglaljanak tábort (...), hogy biztosítsák a gyermeknek a táborhelyet, méghozzá alap-, normális áron" - fogalmazott Tóth Béla.