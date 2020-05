Gyász

Meghalt a 17 éves fiú, aki házibuli közben zuhant ki az ablakon

Május 18-án meghalt az a 17 éves érdi focista, aki egy budapesti társasház második emeletéről zuhant ki. 2020.05.19 10:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ismeretes, május 9-én éjjel mintegy 20 fiatal házibulizott egy budapesti, második emeleti lakásban. Valamennyien drogot fogyasztottak, köztük a 17 éves Nagy Richárd is, aki a tanúk szerint összeverekedett egy fiúval, majd kiugrott az ablakon.



A fiút súlyos sérülésekkel szállították a Szent János Kórházba, ahol nem sokkal ezután beállt nála az agyhalál.



Az Érdmost oldalán jelent meg a hír, hogy a fiú május 18-án elhunyt. Az Érdi VSE a Facebook-oldalán búcsúzik a fiatal focistától.



"Már kisgyermekkora óta lehetett tudni, ebből a gyermekből sportoló lesz. Nem véletlen, hogy tanulmányait a Batthyány Sportiskola testnevelés tagozatán kezdte, hiszen a tanárok hamar felismerték a sport iránti rajongását, érzékét, ösztönét. Eleinte ugyan tollaslabdában alkotott maradandót, a diákolimpiákon is szépen menetelt, ám végül a labdarúgás mellett döntött.



Az Érdi VSE-ben szakosztályt váltva labdarúgóinknál is hamar kitűnt tehetsége, ennek köszönhetően lehetőség nyílt számára, hogy a felnőtt csapatban is egyre inkább nagyobb szerep háruljon rá, már több felkészülést is végigcsinált Limperger Zsolt együttesénél. Ki tudja, talán a következőt is ott kezdte volna...



Az élet azonban mérhetetlenül hamar elragadott tőlünk egy csupaszív tehetséget, aki rajongott a sportért, a labdarúgásért. Klubunk egy kiváló csapattársat, labdarúgót, barátot vesztett! Legyen neki könnyű a föld!



Köszönünk minden felejthetetlen pillanatot, amit a pályán okoztál nekünk! Reméljük, a mennyei pályákon tovább rúgod a bőrt, Ricsi!



Nyugodj békében! Részvétünk a családnak!” – olvasható a bejegyzésben.