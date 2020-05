Fejlesztés

BKV: szombaton indul a pesti fonódó villamoshálózat első ütemének kivitelezése

A fejlesztés során új vágánypár létesül a Haller utca és a Soroksári út között észak-pesti irányba, és a meglévő, déli irányú kapcsolat is megújul. 2020.05.18 17:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szombaton kezdődik meg a fővárosi villamosközlekedés idei leghangsúlyosabb fejlesztése, a Soroksári út - Haller utcai deltavágány építése, amelynek köszönhetően a kereszteződésben hat irányba tudnak majd haladni a villamosok és egy új villamosvonal is létrejöhet - közölte a BKV Zrt. hétfőn az MTI-vel.



A fejlesztés során új vágánypár létesül a Haller utca és a Soroksári út között észak-pesti irányba, és a meglévő, déli irányú kapcsolat is megújul. Ezáltal a kereszteződésben a jövőben már hat irányba tudnak majd közlekedni a villamosok - olvasható a közleményben.



Hozzátették, hogy egy teljesen új villamosvonal is létrejöhet, amely részben a 3-as metróvonal felújítása során nyújthat majd alternatív útvonalat. A Nagyvárad tértől átszállás nélkül lehetne megközelíteni a belvárost.



A fejlesztésnek köszönhetően a kereszteződés megállói megújulnak, korszerűek és akadálymentesek lesznek.



A beruházás magában foglalja a csomópontban és környékén a kitérők, vágányátszelések és vágányok építését, áramellátási hálózat és váltófűtés létrehozását, felsővezeték-tartó oszlopok, vízvezetékek és hírközlési kábelek cseréjét, csatornázásvédelmi munkákat, közvilágítás létesítését, út és közúti jelző építését is - írták.



Közölték, a munkavégzés a 24-es villamosvonal ideiglenes rövidítése mellett kezdődik meg, a munkálatok ezen szakasza még nem érintik a 2-es villamos forgalmát.



A munkálatokat a BKV szerződött partnere, a Vasútépítők Kft. végzi.



A beruházás a tervek szerint az év végén érne véget, de dolgoznak a korábbi befejezés lehetőségének és feltételeinek megteremtésén - olvasható a BKV közleményében.