Koronavírus

Hétfőtől újra látogatható a Budakeszi Vadaspark

Biztonsági szabályok életbe léptetésével hétfőtől újra megnyitja kapuit a Budakeszi Vadaspark; a Kárpát-medencében őshonos állatokat bemutató intézmény hétköznap 9 és 17 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 9 és 18 óra között várja a látogatókat.



A kijárási korlátozás alatti online vadasparki élményt hétfőtől felválthatja az állatokkal való személyes találkozás - közölte a Budakeszi Vadaspark hétfőn az MTI-vel.



A Vadaspark újranyitásával egyidejűleg a Dinó Park és a KávéZoo is újból nyitva tart. A Kecskesimogató kivételével az állatsimogatók zárva lesznek, az állatbemutatók és látványetetések pedig ideiglenesen szünetelnek.



A Budakeszi Vadaspark azon látogatóinak, akiknek bérlete 2020. március 16. és 2021. március 15. között jár le, a bérlet érvényességi ideje két hónappal meghosszabbodik - olvasható a közleményben.



A biztonság érdekében a Vadaspark új látogatói szabályokat léptetett életbe. A park területén - az egy háztartásban élők kivételével - kötelező a legalább másfél méteres védőtávolság betartása, ajánlott az orrot és szájat eltakaró védőmaszk használata, és javasolják a bankkártyával vagy SZÉP-kártyával történő fizetést.



A Vadaspark dolgozói a frekventált pontokon és a játszótereken kézfertőtlenítőket helyeztek ki és nagy gondot fordítanak az illemhelyek és a látogatói tér tisztán tartására, ezért kérik a látogatókat, hogy fokozottan ügyeljenek e helyiségek, terek tisztaságára.



A Vadaspark közösségi média-felületein továbbra is nyomon követhető a park állatainak élete. Élő bejelentkezések várják az érdeklődőket, és folytatódik a legkisebbeknek szóló Vadasparki Mesesorozat, a hónap állatával készült képzeletbeli interjúk, feladványok, valamint játékok is.

Forrás: Budakeszi Vadaspark