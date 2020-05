Koronavírus

ITM: Budapesten is újraindulnak a közlekedési vizsgák

Az ország minden részében újraindulnak a közlekedési vizsgák és utánképzések, miután hétfőtől Budapesten is lehetővé válik a közlekedési vizsgák szervezése. Az egyes helyszíneken a jelentkezések függvényében hirdetik ki az első időpontokat - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) hétfőn az MTI-vel.



Közleményük szerint a kormány hétvégén hozott döntésével összhangban, mától Budapesten is újraindulhatnak a márciusban felfüggesztett közlekedési vizsgák, utánképzések és pályaalkalmassági vizsgálatok. A korlátozó intézkedések feloldásával összhangban már múlt hét pénteken megkezdődhetett a Pest megyei vizsgák szervezése.



A gördülékeny folyamatok érdekében a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. minden ügyfélszolgálata az eredeti nyitvatartási rend szerint várja az autósiskolák részéről érkező vizsgajelentéseket, a pályaalkalmassági vizsgálatra jelentkező ügyfeleket.



Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a közleményben kiemeli: "a közlekedési vizsgáztatás egy héttel ezelőtti, vidéki újraindulása óta az elővigyázatossági óvintézkedések szigorú betartatása mellett összesen közel 3000 vizsgázó adhatott számot tudásáról. A vizsgák és vizsgálatok szervezésénél előnyt élveznek azon ügyfelek, akik korábban már rendelkeztek időponttal, de azt a vészhelyzeti korlátozások miatt a vizsgaközpontnak le kellett mondania."



A társaság a továbbiakban is csak ott szervez vizsgákat, vizsgálatokat és utánképzéseket, ahol járványügyi szempontból biztonságos körülményeket tud teremteni. A részvétel kötelező feltétele a védőfelszerelés - maszk és kesztyű - viselése - tette hozzá az ITM.