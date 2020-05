Siker

Nagy hír Zentéről, az SMA-s kisfiúról

Drágán gyógyítható, súlyos betegségben szenvedett 2019-ig Zente, az a kisfiú, akit az SMA-1 kapcsán egy ország ismerhetett meg a médiából. A gyűjtésnek köszönhetően meglett a kezeléséhez szükséges 700 millió forint, a gyermek pedig folyamatosan gyógyul.



Édesanyja igyekszik a legfontosabbakról folyamatosan tájékoztatni a nyilvánosságot, tudni például, hogy térdelni is tud már, illetve biciklipedált teker, már elindulni is tud a járgányával.



Zente már le is tud mászni az ágyáról, mellette pedig egyedül meg tud állni - írja a Facebookon a boldog anyuka.



SMA-beteg körülbelül 8-10 ezer van a világon. Ez a kór egy ritka genetikai betegség, lényege az, hogy a gerincvelő vázizmokat mozgató idegsejtjeinek funkciója kiesik, majd kezelés nélkül a beteg légzése is leáll.