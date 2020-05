Koronavírus-járvány

Budapesten és Pest megyében is újra tartanak nyilvános szentmiséket hétfőtől

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek azt kéri, hogy a szertartások során a papság és a hívek "gondosan tartsák meg a mindenkori állami előírásokat". 2020.05.17 19:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétfőtől valamennyi egyházmegyében, így a Budapestet és Pest megyét felölelő Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében, a Váci és a Székesfehérvári Egyházmegyében is tartanak nyilvános szertartásokat a katolikus templomokban, ugyanakkor a püspökök szigorú előírások betartását kérik a hívektől.



Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az MTI-hez is eljuttatott rendelkezésében azt kéri, hogy a szertartások során a papság és a hívek "gondosan tartsák meg a mindenkori állami előírásokat".



A bíboros kéri, hogy a hívek tartsanak egymástól másfél méteres távolságot, viseljenek maszkot, a papok és a liturgiában segédkezők a szentmise előtt és után fertőtlenítsék a kezüket.



A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Perselyezni, adományt gyűjteni csak a mise végén lehet - írta.



Erdő Péter továbbra is felmentést ad a főegyházmegye területén élő híveknek a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól, és érvényben marad "a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége is. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani" - fogalmaz.



A bíboros kitér arra: "ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk".



Erdő Péter hozzáteszi: ahol van rá lehetőség, ott folytassák a szentmisék online közvetítését".



A Székesfehérvári Egyházmegyében Spányi Antal megyés püspök rendelkezése szerint hétfőtől a hétköznapi szentmisék bemutathatók hívek részvételével, a vasárnapi szentmisékről a püspök jövő hét pénteken fog rendelkezni - olvasható az egyházmegye honlapján.



Indoklása szerint a hétköznapi szentmiséken nincs annyi ember, hogy az járványügyi kockázatot jelentene, és az "istentiszteletek hétköznapi elkezdése biztosítani tudja a hívek fokozatos lelki visszatérését a templomokba és a hívő közösségekbe".



A Váci Egyházmegyében hétfőtől a hétköznapi és a vasárnapi szentmisék is megtarthatók hívek jelenlétével - olvasható Marton Zsolt váci megyés püspök rendelkezésében, amelyet az egyházmegye honlapján tett közzé.



A püspök ugyanakkor kéri az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat vagy hozzátartozójukat, saját és mások védelmében fontolják meg a misén való részvételt. "A többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik".



Marton Zsolt a 200 résztvevő feletti szabadtéri miséket továbbra sem engedélyezi.