Koronavírus-járvány

Novák Katalin: lesznek nyári táborok

2020.05.16

A járvány idején felértékelődött a családok szerepe, megváltozott életkörülményekhez kellett alkalmazkodni az elmúlt két hónapban - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.



Novák Katalin azt mondta, a kormány szeretné, ha mindenki érezné, "egyetlen magyar sincsen egyedül, akkor sem, amikor koronavírus van Magyarországon, akkor sem, ha nehezebb az életünk, mint a hétköznapokban".



"Tíz éve dolgozunk azon, hogy Magyarország egy családbarát ország legyen, nem értük el ezt a célt, de folyamatosan közelebb jutottunk hozzá" - hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette: "a családbarátság azt jelenti, figyelünk minden generációra".



Novák Katalin emlékeztetett rá, a baloldali kormányok idején a válságok alatt megszorításokat vezettek be, onnan vettek el, ahol leginkább szükség volt a pénzre, megkurtították a családtámogatásokat, megszüntették a 13. havi nyugdíjat.



A jelenlegi kormány ezzel szemben úgy döntött, 2021-től fokozatoson visszavezeti a 13. havi nyugdíjat. 2021-ben egy, 2022-ben két, 2023-ban három, 2024-ben négy heti 13. havi nyugdíjat kapnak vissza a magyar nyugdíjasok. Ez a támogatás bőkezűbb lesz a korábbinál: bővül a jogosultak köre, és nem lesz felső határa. Mindenki, aki nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást kap jogosult rá, így 150 ezer emberrel többen részesülhetnek benne - tudatta a politikus.



A családok helyzetét megkönnyítendő számos családtámogatás - a gyes, a gyed, gyet, a családi pótlék - jogosultsági idejét meghosszabbították a veszélyhelyzet végéig. Emellett egyszerűsítették a családtámogatásokhoz való hozzáférést is - közölte Novák Katalin.



Vannak olyanok, akik - legalábbis ideiglenesen - elveszítették munkahelyüket. A bevezetett könnyítéseknek köszönhetően nekik sem kell lemondaniuk a családtámogatásokról. Azoknak, akik korábban huzamosabb ideig dolgoztak, a veszélyhelyzet idejével kiegészül a munkavégzés időszaka akkor, amikor ezeket támogatásokat - például a csokot vagy a babaváró támogatást - igényelni szeretnék - mondta.



A hitelmoratórium bevezetése is mérsékelte a családok terheit - jegyezte meg az államtitkár.



A fiatalok számára az 500 ezer forintos Diákhitel plusz konstrukció elindítása - amelyet már több mint 8 ezren igényeltek - nyújt segítséget ahhoz, hogy folytathassák tanulmányaikat - tudatta a politikus.

Július 1-jétől a gyes-en, gyed-en lévők ingyenes Kresz-vizsgán, -tanfolyamon és nyelvvizsgán vehetnek részt, versenyképesebbé téve tudásukat, megkönnyítve későbbi elhelyezkedésüket - mondta Novák Katalin. Hozzátette: a támogatást az is igénybe veheti, akinek már van egy nyelvvizsgája.



A gyermekfelügyelet bizonyos szülőknek komoly erőfeszítést jelent. A kormány ezért döntött arról, hogy minden településen biztosítani kell a felügyeletet a bölcsődékben, óvodákban és általános iskolában, az intézményekben pedig napi négyszeri, illetve háromszori étkezést is kapnak a gyermekek. Az érdeklődés a felügyelet iránt jelentősen nőtt, a gyermekek 10 százaléka jár valamilyen intézménybe, és dolgoznak azon, hogy az érintetteket megszokott bölcsődéjükben, óvodájukban, iskolájukban is fogadni tudják - közölte az államtitkár.



A kormány engedélyezte a nyári napközis táborok megtartását, így meg lehet kezdeni ezek szervezését, meghirdetését, hamarosan pedig döntés születik arról is, milyen szabályozás lesz érvényes a bentlakásos nyári táborokra - mondta Novák Katalin.