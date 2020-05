Koronavírus-járvány

Az utca egyik oldalán feloldották a kijárási korlátozást, a másik oldalán azonban még érvényben van

Igazán bizarr helyzetbe kerültek a járványhelyzet miatti korlátozások, illetve azok enyhítése miatt egyes utcák lakói.



Vannak ugyanis olyan utcák, amelyeknek az egyik oldala még Budapesthez tartozik, míg a másik fele Pest megyéhez. Ha minden így marad, akkor a fővárosi szomszédok csak a nyálukat csorgathatják, ahogy végignézik: utcabélijük boldogan kortyolgatja a kávéját egy hangulatos, muskátlis teraszon, miközben nekik marad a konyha. Budakeszin, a Budapest végét jelző tábla szomszédságában egy hangulatos kertvendéglő áll, de oda csak azok mehetnek, akik az utca „jó” oldalán élnek - írta a Blikk.



A lapnak nyilatkozott egy férfi, akit nagyon is érint a probléma, ő az Országos Rehabilitációs Intézetbe jár kezelésre. Azon az utcán kell végigmennie Budakeszin, amelynek egyik oldala a fővároshoz, másik oldala még Budapesthez tartozik. „Egy egészségügyi intézményben kezelnek nagyon régóta, ami pont az utca végén található. Ha a buszhoz az utca egyik felén megyek, akkor mindent szabad, de ha a másikon, akkor szinte semmit sem” – vélekedett László.



Ma dönthet a kormány arról, hogy Budapesten is enyhítenek-e a kijárási korlátozásokon. Ha marad minden az eddigiek szerint, akkor az utca egyik felén szabad lesz például 200 fő alatti lagzit tartani, néhány méterrel odébb viszont nem. Van, ahol már beülhetnek a vendégek az étterem zárt helyiségébe, a budapesti oldalon viszont ugyanez tiltott.



Hétfőtől megnyithatnak a Pest megyei parkok, játszóterek, és fogadhatnak vendégeket a szállodák és a panziók is, akárcsak a fürdők. Pesten ez egyelőre tilos.