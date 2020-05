Koronavírus

Százötre nőtt az idősotthonokban elhunytak száma

Minden negyedik koronavírus-fertőzött és elhunyt idősotthon lakója. 105-re nőtt az idősotthonokban elhunytak száma - írta a koronavirus.gov.hu péntek délután.



Az idősotthonokban fertőzöttek 59 százaléka és az elhunytak 73 százaléka Budapesten található idősotthon gondozottja - tették hozzá.



Azt írták: eddig összesen 33 idősotthonban - 13 budapesti, 20 vidéki intézményben - igazoltak koronavírus-fertőzést. Összesen 807 fertőzött gondozott és 220 fertőzött dolgozó van. A fertőzöttek közül jelenleg 220 igényel kórházi ellátást, és 234-en már meggyógyultak.



A Budapesten található érintett idősotthonok közül 8 a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működik. Ezekben 408 gondozott és 62 dolgozó fertőzött, és 68 idős ember halt meg, közülük 44-en a Pesti úti idősotthonban. Magas a fertőzések száma a Vázsonyi Vilmos idősotthonban is: itt 55 gondozott fertőzött és 18 az elhunytak száma, valamint a Kamaraerdei úti idősotthonban, ahol 45 a fertőzöttek száma és közülük öten haltak meg. A civil fenntartású közel hatszáz férőhelyes Olajág Otthonokban 51 a fertőzöttek száma és 9-en haltak meg.



A vidéki idősotthonok közül 6-6 haláleset történt a seregélyesi és a mezőszilasi, 4-4 a borsodnádasdi és egy zalaegerszegi idősotthonban.



Továbbra is tart az idősotthonok ellenőrzése és fertőtlenítése. A 200 gondozottnál nagyobb létszámú idősotthonokban intézményparancsnokok segítik a készletgazdálkodást és a járványügyi intézkedések végrehajtását. Az operatív törzs ezekben a napokban is újabb védőeszközökkel segíti az idősotthonokat - fejtették ki.