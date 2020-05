Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: nyugvó szakaszba érkeztünk, a járvány mérséklődik

Nyugvó szakaszba érkeztünk, a járvány mérséklődik - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília hozzátette: a vidéki nyitás eddig nem okozott többletfertőződést, de ki kell várni a 14 napos lappangási időt, hogy ezt nyugodtan ki lehessen jelenteni.



Csökken a kórházban ápoltak száma, az igazolt fertőzöttek 23 százaléka, 787 ember pedig idősotthon lakója - mondta, megjegyezve, hogy minden negyedik fertőzött idősek otthonaiban él, és ugyanilyen az idősotthonokban élők aránya az elhunytak között is.



Utalt arra, hogy 3380 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, akiknek a száma szerdán 39-cel nőtt. A járvány kezdete óta 436 beteg hunyt el, a gyógyultak száma ugyanakkor örvendetesen nő, ők 1169-en vannak. Emlékeztetett arra is, hogy jelenleg 658-an szorulnak kórházi ápolásra, és 49-en vannak lélegeztetőgépen. Közölte: nő a laborvizsgálatok száma, már 123 258 vizsgálatot végeztek PCR-technikával a WHO szabványa szerint.



Kérdésre válaszolva elmondta: a fertőzöttek 13 százaléka egészségügyi dolgozó, 45 kórházi osztályon jelent meg a vírus, ezek zárlat alá kerültek, és nem fogadnak új betegeket.



Ismertette: Zala megyében két idősotthonban vannak fertőzöttek, a 428 fős Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézményben 43 gondozottnak és 12 gondozónak lett pozitív a koronavírustesztje, 30 gondozott került kórházba, közülük egy elhunyt. A 100 embert ellátó Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Otthonában 38 gondozott és 13 gondozó vált fertőzötté, és 23 kórházi ápolt közül hárman hunytak el.



Müller Cecília kitért arra, hogy egyre többen térnek vissza munkahelyükre az otthoni munkavégzésből.



Számos olyan munkahely van, ahol sokan tartózkodnak egy térben, ezekre különösen érdemes odafigyelni - mondta.



Azt javasolta, hogy már a belépéskor legyen lehetőség érintésmentes kézfertőtlenítésre, ha ilyen nincs, akkor alapos vizes, szappanos kézmosásra.



El kell végezni a munkahelyeken a környezet fertőtlenítését, és másfél-két méteres távolságnak kell lennie a munkavégzési helyek között. Azt tanácsolta, hogy légtér tisztán tartásának legjobb módja a természetes szellőztetés, ennek hiányában a szellőztető berendezéseket szakembernek kell fertőtlenítenie.



Felhívta a figyelmet többi között arra, hogy a munkahelyi éttermek próbálják csökkenteni a zsúfoltságot az étkezések időbeli eltolásával és azzal, hogy az asztalokat egymástól megfelelő távolságban helyezik el. A koronavírus 60 Celsius fok feletti hőmérsékleten jellemzően elpusztul, ezért a frissen főzött, és ezen hőmérséklet felett tartott étel nem jelent veszélyt - tette hozzá.