Koronavírus

Kétezer adag vadhúst adományoztak a Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinak

Kétezer adag vadhúst adományoztak a koronavírusos betegeket ellátó Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinak. A hűtött, konyhakész szarvas- és őzkészítményeket csütörtökön adták át Budapesten.



A kórház főbejárata előtt tartott átadón Zambó Péter, az Agrárminisztérium (AM) erdőkért és földügyekért felelős államtitkára az országban egyre gyakrabban megnyilvánuló összefogás újabb példájának nevezte az adományozást. A Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinak átadott adományhoz csaknem ötven vadásztársaság és vadgazdálkodó járult hozzá - ismertette.



Szlávik János, a kórház infektológiai osztályának főorvosa kollégái nevében is megköszönte a felajánlást, majd arról beszélt, hogy a kórház dolgozói az elmúlt hónapokban "rengeteg szeretet, megbecsülést" és számos ajándékot kaptak, köztük szállítójárműveket, ételt, italt, játékot, kerékpárt, gyerekrajzokat is.