Fejlesztés

Magyar cég fejlesztette ki az első tüdővitamint a piacon

Kifejezetten a tüdő védelmére állított össze egy speciális kapszulát egy hazai vállalkozás. A nagydózisú vitaminokat, enzimeket és gyógynövénykivonatot tartalmazó, újétrend-kiegészítő összetételét napjaink problémái hívták létre. 2020.05.13 17:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tüdő az egyik legfontosabb szervünk, védelme, ellenálló-képességének javítása a légzőszerveket támadó bakteriális vagy vírusfertőzéssel szemben pedig manapság kiemelten fontos. Az új, Magyarországon összeállított és gyártott, Air7 néven már hozzáférhető táplálékkiegészítő, ahogy a neve is mutatja, 7 összetevőből áll.



A közismert vitaminok – mint a D3, C, E, B6 és A – mellett a készítmény Cordyceps Sinensis-t, egy magashegyi gombafajta kivonatát is tartalmazza. Emellett a sokak által ismert Q10 koenzim, valamint Rutin (egy glikozid-vegyület) gondoskodik a védő, immunerősítő hatásról.



Az új étrend-kiegészítőt fejlesztő vállalkozás vezetője elmondta:az összetétel javítja a légzőszervek ellenállóképességét, növeli a tüdő oxigénfelvevő kapacitását és erősíti az immunrendszert, amely így hatékonyabban veszi fel a harcot bármilyen fertőzéssel.



A készítmény ráadásul nemcsak az esetleges kórokozók ellen vértezi fel tüdőnket, hanem általános immunerősítő hatással is bír, javítja a sportteljesítményt és csökkenti a fáradékonyságot is.