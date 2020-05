Koronavírus

Országos tisztifőorvos: az aktív fertőzöttek 60 százaléka budapesti vagy Pest megyei

Kedvezőek a járványügyi adatok - fokozatosan csökken az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma -, és kedvező képet mutatnak a magyar orvosképző egyetemek által végzett reprezentatív szűrővizsgálat részeredményei is.

Az aktív fertőzöttek száma 1809, 60 százalékuk budapesti vagy Pest megyei - emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília hozzátette: az összes aktív fertőzött közül 688-an vannak kórházban, 431 beteget Budapesten kezelnek, 45-en szorulnak lélegeztetőgépre. Az elhunytak száma 430, 79 százalékuk Pest megyei, illetve budapesti - közölte.



Hangsúlyozta: kedvezőek a járványügyi adatok - fokozatosan csökken az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma -, és kedvező képet mutatnak a magyar orvosképző egyetemek által végzett reprezentatív szűrővizsgálat részeredményei is.



Müller Cecília szólt az óvodai és bölcsődei gyermekfelügyelet szabályairól. Mint mondta, fontos megtanítani a gyerekeket a személyi higiénés szabályokra, például a helyes kézmosásra vagy a papírzsebkendő használatára. Azt is kérte, hogy a gyerekek játékai közül csak azokat használják, amelyek fertőtleníthetők, és ezeket legalább naponta tisztítsák vírusölő hatású fertőtlenítőszerrel.



Hozzátette, hogy a munkáltatóknak kockázatelemzés alapján kell biztosítaniuk a megfelelő védőeszközöket az óvodai, bölcsődei dolgozók részére, ám az FFP 3-as és FFP 2-es maszkok használata felesleges ezekben a munkakörökben.



Kérdésre válaszolva elmondta, több mint 8 ezer vizsgálatot követően az orvosegyetemek által végzett szűrővizsgálat előzetes eredményei kedvező átfertőzöttségi adatokat mutatnak. Ez elsősorban az időben meghozott intézkedéseknek és a lakosság fegyelmezettségének köszönhető. A kritikus időszakban az emberek kerülték a társas érintkezést - fűzte hozzá.



Ugyanakkor - folytatta - a vírus nem tűnt el. Ezért arra kért mindenkit, hogy továbbra is tartsa be a járványügyi előírásokat, vagyis a távolságtartásra és a száj eltakarására vonatkozó szabályokat.



Szintén kérdésre hangsúlyozta, hogy a kórházban ápolt fertőzöttek számának csökkenése lehetővé teszi a korábban a járvány miatt felszabadított ágyak "visszaadását".



A folyamat a rehabilitációs ágyakkal már elkezdődött, ezt követően a transzplantációs ágyak jönnek, majd fokozatosan helyreáll a szokásos rend - mondta az országos tisztifőorvos.



Arról is szólt, hogy a vérplazmadonorokkal szemben támasztott követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a véradókkal kapcsolatban előírnak, ám ebben az esetben várják a 60 és 70 év közöttiek jelentkezését is.



Végül arra figyelmeztetett, hogy senki ne vásároljon koronavírustesztet az interneten, mert ezeknek tilos az online forgalmazása.