Koronavírus-járvány

Szijjártó Péter levelet küldött a dán, a finn, az izlandi, a norvég és a svéd külügyminiszternek

"Az európai család egyes országairól szóló álhírek terjesztése csak megoszláshoz vezet és aláássa ezen multilaterális intézmények működését." 2020.05.12 04:30 MTI

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter levelet küldött a dán, a finn, az izlandi, a norvég és a svéd külügyminiszternek az Európai Tanács főtitkárának címzett közös levelük miatt.



A miniszter hétfő este a Facebook-oldalán is közzétette az öt ország miniszterének írt levelét, amelynek magyar fordításában az áll: "az európai család egyes országairól szóló álhírek terjesztése csak megoszláshoz vezet és aláássa ezen multilaterális intézmények működését".



Kiemelte: kötelességének tartja, hogy komoly aggodalmát és csalódottságát fejezze ki, hiszen a miniszterek levelükben konkrétan hivatkoznak Magyarországra és azokra az intézkedésekre, amelyeket a kormány a koronavírus-járvány leküzdése érdekében hozott. Továbbá sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a magyar koronavírus-törvény szükségességével és arányosságával kapcsolatos biztosítékok, amelyeket különböző fórumokon adtak, nem oszlatták el aggodalmaikat, és a Magyarország ellen intézett "megalapozatlan, politikailag motivált támadásaik" nem szűntek meg.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ez a törvény valójában bővíti az Országgyűlés magyar kormánnyal szembeni előjogait. Nem tartalmaz semmilyen az Országgyűlés tevékenységére vonatkozó korlátozást: továbbra is felügyeletet és kontrollt gyakorol. Továbbá a törvény lehetőséget ad az Országgyűlésnek arra, hogy a felhatalmazást bármikor visszavonja - tette hozzá.



"A kormány csak abban az esetben foganatosíthat különleges intézkedéseket, ha azok a járvány alakulásának fényében szükségesek és arányosak az állampolgárok életének, egészségének, biztonságának megvédése és a gazdasági stabilitás érdekében" - szögezte le.



Az Országgyűlés továbbra is ülésezik, és minden intézmény és hatóság folytatja a munkáját. A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény értelmében hozott intézkedések csak a veszélyhelyzeti állapot megszűnéséig maradnak érvényben - tette hozzá.



"Az Európai Tanács lényege a nyílt párbeszéd és az együttműködés" - fogalmazott a miniszter, hozzátéve: továbbra is készen áll bármilyen felmerülő aggály személyes megvitatására. Addig azt hangsúlyozta, a magyar emberek kellően érettek ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozzanak saját országuk jövőjéről, s azt kérte, ne vonják kétségbe ezen képességüket.