Az elmúlt egy héten fokozatosan csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma

Koronavírus-járvány

Az elmúlt egy héten fokozatosan csökkent a kórházban ápoltak száma - közölte a koronavirus.gov.hu hétfő este.



A kormányzati honlapon közzétett információk szerint az április közepi szintre csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma. A legutóbbi adatok szerint 782 embert ápolnak kórházban, közülük jelenleg 42-en vannak lélegeztetőgépen. A tapasztalatok szerint az enyhe tüneteket mutató betegek egy-két hét alatt, a súlyosabb tüneteket mutatók több hét alatt gyógyulnak meg a kórházban.



Kiemelték: a fertőzések számának csökkenésével elindul a felkészülés az egészségügyi ellátások fokozatos újranyitására is. Ez több ütemben történik. Elsőként az egészségügyi alapellátás, a háziorvosok, a fogorvosok, valamint a járóbeteg-szakrendelők nyitották meg újra szolgáltatásaikat, de még csökkentett üzemmódban és fokozott óvintézkedések mellett.



A kórházak is készülnek a fokozatos újranyitásra, épp ezt szolgálja a "régi-új" beutalási rend is - miszerint két kiemelt budapesti kórházba szállítják az új, súlyos koronavírusos betegeket -, amely képes tehermentesíteni több kórházat, hogy minél előbb elkezdődhessenek a járvány miatt elhalasztott vizsgálatok, kezelések.



Hozzátették: emellett természetesen fenn kell tartani a járványügyi készültséget, hogy a kórházak szükség esetén - egy újabb betegszám-emelkedés esetén is - képesek legyenek a koronavírusos betegek tömeges fogadására és ellátására.



"A járvány alakulása biztató, eddig sikerült alacsonyan tartani a fertőzöttek számát" - fogalmaztak. Ugyanakkor megjegyezték: a május 4-én vidéken életbe lépett új szabályok járványügyi hatását fokozottan figyelik mind a fertőzöttek, mind a kórházi ápolásra szorulók tekintetében.



Jelezték azt is, hogy május 8-án a kórházban ápoltakról közölt adat téves kórházi adatszolgáltatás miatt nem volt pontos. "A hibás adatot közlő kórház utólag korrigálta az adatot, eszerint helyesbítjük mi is ezúton az aznapi adatot" - írták. Május 8-án, pénteken 1132 kórházban ápolt betegről adott számot a honlap, a javított adat 891.