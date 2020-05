Koronavírus-járvány

Börtönben készülnek a "karanténcédulák" is

A büntetés-végrehajtási szervezet ez idáig közel 2,3 millió sebészi és 30 ezer textil szájmaszkot gyártott le fogvatartotti munkáltatás igénybevételével.

A lépcsőházakba kerülő sárga karanténtájékoztatók, az ajtóra ragasztható piros karanténmatricák, továbbá az országon áthaladó forgalom tájékoztatására szolgáló úgynevezett tranzitszórólapok és táblák is a váci fegyintézet nyomdájában készülnek - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) szombaton az MTI-vel.



A közlemény szerint a váci börtönben működő Duna-Mix Kft.-ben dolgozó fogvatartottak készítik ezeket a termékeket. Eddig már csaknem egymillió példányban gyártották le ezeket a váci elítéltek.



A Váci Fegyház és Börtön fémtechnológiai üzemében munkáltatott fogvatartottak félezer oxigénpalack-tartó molnárkocsit is készítettek az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára, továbbá nyomdaipari termékeket és rendvédelmi egyenruházati kiegészítőket is gyártanak ott.



A büntetés-végrehajtási szervezet ez idáig közel 2,3 millió sebészi és 30 ezer textil szájmaszkot gyártott le fogvatartotti munkáltatás igénybevételével.



Közölték, a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben továbbra sincs koronavírus-fertőzött.