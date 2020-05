Koronavírus

Nemzeti oltóanyaggyár jön létre

Negyedik napja csökken az új igazolt fertőzöttek száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília elmondta, hogy a vidéken bevezetett enyhébb szabályok hatását, a járvány alakulását legalább két hétig figyelni kell.



Óvatosak vagyunk - fűzte hozzá.



Az országos tisztifőorvos elmondta: pénteken megállapodást írtak alá magyar vakcinagyár alapításáról, hogy Magyarország az oltóanyag gyártás terén is függetlenedhessen.



Müller Cecília hozzátette: péntektől a patikák is árulhatnak FFP1, FFP2 és FFP3 maszkokat, így a háziorvosok ott is beszerezhetik azokat.