Diplomácia

Szijjártó: Magyarország folytatja a keleti nyitás politikáját

Magyarország folytatja a keleti nyitás politikáját, az elmúlt időben bebizonyosodott, hogy ennek igenis van értelme, ebből a magyar emberek és a magyar gazdaság is sokat profitálhat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



A tárcavezető közölte: Csingiz Ajdarbekov kirgiz külügyminiszterrel egyeztetett, miután április 23-án jött volna Kirgizisztán elnöke Budapestre, de ezt a látogatást el kellett halasztani, és augusztus végén, szeptember elején kerülhet rá sor.



Kiemelte: mindennek azért van komoly jelentősége, mert Közép-Ázsia az egyik legdinamikusabban fejlődő térség jelenleg a világon. Magyarország korábban is komoly erőfeszítéseket tett a közép-európai és közép-ázsiai együttműködés előmozdítása érdekében, mert ez egyfajta alapja lehet az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió jövőbeli együttműködésének - mondta.



Szijjártó Péter úgy vélte, ugyan a politikai körülmények jelenleg nem a legideálisabbak, de a világjárvány világosan megmutatta, hogy az ilyen típusú együttműködésekre nagy szükség van, tehát nemcsak magyar, hanem igazi európai érdek is az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió közötti gyakorlatias, gazdasági alapú együttműködés.



Közölte: Kirgizisztánnal aláírnak egy stratégiai partnerségi megállapodást, Magyarország lesz az első uniós tagállam, amely ilyen megállapodást köt az ázsiai országgal.



Véglegesítették a beruházásvédelmi és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodásokat is, ami azért fontos, mert a magyar vállalatoknak a kirgiz piacon a vízgazdálkodás, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság és az informatika területén komoly lehetőségek kínálkoznak - mutatott rá.



Kitért rá: annak érdekében, hogy helyzetbe hozzák a magyar cégeket, egy 50 millió dolláros magyar-kirgiz befektetési alapot hoznak létre, amely segíteni fogja a magyar vállalatok térnyerését a közép-ázsiai piacokon.



Megjegyezte: megállapodtak, hogy szorosabbra fűzik az együttműködésüket az ENSZ-ben is.



A külügyminiszter arról is beszélt, hogy Kirgizisztánnak 150 ösztöndíjas helye van Magyarországon, ami fontos kapcsot jelent a két ország között.



Azt is elmondta, hogy az EU-Közép-Ázsia gazdasági fórumra hamarosan sor kerül, és megkezdődtek a tárgyalások az EU és Kirgizisztán között egy új partnerségi és együttműködési megállapodás aláírásáról. Magyarország ezt támogatja és azt várja el Brüsszeltől, hogy gyorsítsa fel ezeket a tárgyalásokat - közölte.



Szijjártó Péter közölte: az olyan feltörekvő országoknak, mint Kirgizisztán egy világjárvány komolyabb gazdasági kihívásokat jelent, mint az olyan országoknak, mint például Magyarország, amely stabil alapról kezdhet neki a gazdaság újraindításának. Ezért támogatják, hogy az OECD három évig függessze fel Kirgizisztán hitelfizetési kötelezettségét - tette hozzá.