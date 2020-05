Koronavírus

Majka kiborult a szociális támogatásért jelentkező zenészek névsorán

Kiborult az eredményeken Majka, miután megjelent az Artisjustól és az EJI-től támogatást kapott előadóművészek névsora. Az Indexnek Majka úgy nyilatkozott: " Gusztustalannak és szánalmasnak tartom ezt az egészet!"



Az ózdi hőst azért kereste meg a lap, mert nem nyilvános posztjában több támogatást kért és kapott kollégáját bírálta, amiért olyanok is kértek a pénzből, akik nem szorultak rá.



Az Artisjus 160 ezer forintos egyszeri támogatását mintegy négyszáz zenész kapta meg, köztük igazán ismert, sokat foglalkoztatott, tévében is szerepeltetett előadó is.



Az EJI (Előadóművészi Jogvédő Iroda) hasonló szociális támogatási pályázatának eredményeit már március végén nyilvánosságra hozták, onnan is többen kaptak 70 és 120 ezer forint közötti összeget, szintén több ismert előadóval a listán, de például Gáspár Győző is kapott kicsivel több mint százezer forintot. Majka posztja alatt több híresség is csodálkozásának adott hangot a támogatást kapottak személyével kapcsolatban, szerintük sokan, akik nincsenek igazán rászorulva, olyanoktól vették el a keretet, akiknek igazán fontos lett volna a túléléshez ez az összeg. A koronavírus-járvány miatt az idei élőzenei szezon szinte teljes bevételeitől elesett, hiszen a járvány épp akkor érkezett meg, amikkor már közelgett a szabadtéri koncertek és fesztiválok időszaka, mely a legtöbb zenésznek az éves bevételei jelentős részét jelenti, hiszen a lemezeladásokból, streamingből csak fillérek futnak be. Most pedig, hogy augusztus 15-ig nem lehet 500 fősnél nagyobb rendezvényt tartani, már biztosan kiesik szinte az egész nyár is.