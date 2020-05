Koronavírus-járvány

Operatív törzs: továbbra is indokolt Budapesten és Pest megyében az intézkedések fenntartása

Továbbra is indokolt a kijárási korlátozás és az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó külön rendelkezések betartása Budapesten és Pest megyében - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szerdai online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes elmondta: kedden 46-tal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, ebből 33-an budapestiek illetve Pest megyeiek voltak, a tíz elhunytból pedig kilenc volt budapesti, illetve Pest megyei, ezért továbbra is indokolt a külön szabályok fenntartása.



Az alezredes elmondta: jelenleg is tart a kormány ülése, amelyen foglalkoznak a járványügyi helyzettel. A további lehetséges intézkedésekről a döntéseket a csütörtöki Kormányinfón ismertetik.



Szólt arról is, hogy szerdán egy újabb teherszállító gép hozott Pekingből 17 574 kilogramm védőkesztyűt.