Koronavírus-járvány

Órákkal a korlátozások feloldása után megteltek az éttermek, bárok vidéken - videó

Hétfővel véget ért a kijárási korlátozás vidéken. Kinyithattak az éttermek kerthelyiségei és a sportpályák is. A lazítást múlt szerdán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, sokáig viszont az sem volt egyértelmű, hogy mi számít vidéknek. Végül az új rendelet és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő vetett véget a találgatásoknak: Egész Pest megye területén maradtak a korlátozások, a budapestieknek pedig megtiltották a vidékre utazást.



Közúti ellenőrzések hiányában viszont nagy a kísértés, ugyanis a belvárosból mindössze 28 kilométer autózással el lehet hagyni a megyehatárt.



A fővárostól kissé távolabb, Székesfehérváron már olyan, mintha nem is lenne koronavírus-járvány. A kiülős helyek megteltek és a diákok is felszabadultan sörözgetnek az érettségi után.



A rendelet értelmében a fürdők és közstrandok is megnyithattak, így a büfések fellélegezhettek a Velencei-tónál. A parton hétfőn egymást érték a biciklisek, sőt volt aki fittyet hányva a figyelmeztetésre, Budapestről utazott le, hogy evezőt ragadjon.