Elutasította a magyar parlament az Isztambuli Egyezmény ratifikálását

Szembemegy az Európai Parlament akaratával a magyar parlamentben kedden megszavazott politikai nyilatkozat az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának elutasításáról. 2020.05.05 15:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megszavazta az Isztambuli Egyezmény ratifikálásának elutasítását a magyar parlament kedden. A három KDNP-s képviselő által benyújtott politikai nyilatkozatot 115 igen, 35 nem és három tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés.



A nyilatkozat felszólítja a kormányt, hogy ne tegyen további lépéseket az egyezmény kötelező hatályának elismerése iránt, és az Európai Unió intézményeiben is azt az álláspontot képviselje, hogy az EU ne csatlakozzon a dokumentumhoz.

Az igazságügyminiszter hangsúlyozta, hogy "a magyar jogrendszer hatékonyabb és erősebb védelmet biztosít"

Ellenzéki képviselőnők tiltakoztak

Közösen tiltakozott több ellenzéki képviselőnő, miután KDNP-s politikusok kezdeményezésére a parlament kedden politikai nyilatkozatban utasította el az isztambuli egyezményhez való csatlakozást.



A szavazás után tartott sajtótájékoztatón Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője azt mondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök és a kormánypártok háborút indítottak a nők ellen. A döntés elvette annak lehetőségét, hogy hatékonyan lehessen fellépni a nők és a gyermekek elleni erőszak ellen - jelentette ki.



A képviselő hangsúlyozta, minden magyar nőért ki akarnak állni, mert az erőszak nem ismer sem pártokat, sem származást, sem vallási hovatartozást.



Varga-Damm Andrea, a Jobbik képviselője úgy fogalmazott: a Fidesz-KDNP módszere az, hogy amikor nincs igaza, akkor "bánt, megaláz, üt", és mindent elkövet annak érdekében, hogy "lejárassa, megsemmisítse" azokat, akiknek igazuk van. A Fidesz-KDNP-nek az a problémája, hogy az Országgyűlésben vannak nők, mert a nők minden nap tükröt tartanak eléjük - közölte. A kormánypártok hatalomgyakorlásának ugyanis "a legfontosabb eszköze a női nem lejáratása" - mondta.



Gurmai Zita, az MSZP frakcióvezető-helyettese kijelentette, a Fidesz hazudik, amikor azt állítja, hogy a magyar állam megvédi az erőszak minden áldozatát. A magyar állam nem védte meg a hatgyermekes Orosz Bernadettet, ahogy nem védte meg Szilágyi István színművészt sem, akit "saját gyermeke vert". Ízléstelen a színész halálának másnapján olyan politikai nyilatkozatot vinni az Országgyűlés elé, ami azt üzeni, hogy az áldozatok nem számítanak - bírált.



A képviselő az áldozatok érdekében azt kérte, hogy hozzanak létre önálló költségvetési alapot, növeljék az iskolapszichológusok számát, építsék be a Nemzeti alaptantervbe a családon belüli erőszak elleni fellépést, képezzék a témában a rendvédelmi és igazságügyi dolgozókat, erősítsék meg a jelzőrendszert és az anyaotthonok kapacitását, valamint indítsanak több vizsgálatot hivatalból.

Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a fizikai erőszakot mindig megelőzi a verbális erőszak.



Azt állította, hogy az elmúlt hetekben nem csak a parlamentben tapasztalták az ellenzéki képviselőnőkkel és szavazókkal szembeni verbális erőszakot, de a kormánypárti képviselők közösségi oldalain is az látható, hogy az ő szavazóik is "egyre inkább erre az útra tévedtek".



Hangsúlyozta, a verbális erőszak gyakran torkollik fizikai erőszakba, az ellenzék azonban nem szeretné, ha az ország egy olyan úton indulna el, ahol meg lehet verni azokat, akik mást gondolnak a politikáról, az egészségügyről vagy az oktatásról.



Vadai Ágnes kezdeményezi, hogy az ellenzéki politikusok újra nyújtsák be az isztambuli szerződés ratifikálásáról szóló korábbi javaslatukat.



Hohn Kriszitna, az LMP képviselője jelképnek nevezte az isztambuli egyezményt, amit a kormánypártok a politikai nyilatkozat elfogadásával lesöpörtek a színről.



Ezzel a lépéssel sok embertől, látens áldozatoktól vették el a reményt - jelentette ki.



Szél Bernadett (független) azt kérte, hogy a KDNP inkább az egészségügyi és munkaügyi problémákkal foglalkozzon és ne azzal, hogy ellehetetleníti az egyezményt.

Az Európai Parlament az egyezmény ratifikálását sürgeti Tavaly novemberben az Európai Parlament elsöprő többséggel fogadta el azt a nem törvényerejű állásfoglalást, melyben a képviselők felszólítják a tagállami szakminisztereket tömörítő Tanácsot: sürgősen zárja le a nők elleni erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezmény, azaz az Isztambuli Egyezmény uniós ratifikációs folyamatát.



Jelenleg hét EU-tagállam nem hagyta még jóvá a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és a megelőzésről szóló egyezményt, az EP annak késedelem nélküli ratifikációjára szólította fel őket.