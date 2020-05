Koronavírus

A Semmelweis Egyetem kiküldte az összes felkérő levelet a reprezentatív szűrővizsgálatra

Lezárult a felkérő levelek kiküldése az országos, reprezentatív koronavírus szűrővizsgálatra; összesen 17 778 ember kap meghívást a programban való részvételre - közölte a Semmelweis Egyetem kedden az MTI-vel.



A felsőoktatási intézmény a közleményében azt írta, a szűrés után 24-48 órával értesítést kapnak azok, akiknek szűrővizsgálat keretében pozitív lett az eredményük. Ha a teszt negatív, akkor ilyen külön értesítés nem történik, a lelet megtekinthető ügyfélkapun keresztül az EESZT-ben vagy a háziorvos segítségével. Ha valaki pozitív lesz, akkor a kontaktjainak szűrése is megtörténik - írták a közleményben.



Hangsúlyozták, hogy a vizsgálatban való részvétel teljesen biztonságos: nincs várakozás másokkal egy légtérben, a mintavétel megfelelő védőfelszerelésben történik és a személyzet tesztelése is folyamatos.



Az egyetem azt kéri, annak érdekében, hogy a felmérés minél pontosabb képet mutasson a hazai járványügyi helyzetről, rendkívül fontos, hogy akik meghívást kaptak, el is menjenek a szűrésre.



A közlés szerint a mintavétel fájdalommal nem, maximum kisebb kellemetlenséggel jár. A vizsgálat három részből áll. Az aktuális fertőzöttség megállapítását a ma ismert legbiztosabb módszerrel, nyálkahártyából vett mintából PCR-teszt segítségével végzik, ami képes kimutatni a vírus örökítőanyagát. Ennek során a páciens légúti (garat és orr) váladékából vett mintán genetikai vizsgálatokkal mutatják ki a vírus jelenlétét. Ezen kívül vérvétel is történik, amelyből egyrészt az esetleges korábbi fertőzés miatt képződött antitesteket, másrészt olyan paramétereket vizsgálnak, amelyek befolyásolhatják az egyén vírus iránti érzékenységét, növelhetik a fertőzés vagy szövődmény valószínűségét.



A vizsgálat része egy 50 kérdést tartalmazó kérdőív is, amely segítségével arra is választ kapható, hogy mik azok a speciális társbetegségek, szokások - például a dohányzás -, amelyek elősegíthetik, vagy éppen megakadályozhatják a betegség kialakulását. A kérdőív rákérdez mindennapi tevékenységekre, szokásokra, a lakóhelyre, az egészségi állapotra és az iskolázottság szintjére - tájékoztatott az egyetem.