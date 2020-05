Állatok

Újabb szomorú szalakóta megkerülés: egy jeladós madarunkat lőtték le Szaúd-Arábiában

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szalakótavédelmi programjának Facebook-oldalára április végén érkezett egy videóüzenet, amelyen lelőtt szalakótákat, köztük egy jól leolvasható magyar gyűrűvel és jeladóval felszerelt példány tetemét pakolják ki egy papírdobozból - közölte az MME kedden az MTI-vel.



Az egyesület arab anyanyelvű önkéntese lefordította a felvétel szövegét, amelyből kiderül, hogy a vadász a Közel-Keleten gyakori pápaszemes bülbülnek gondolta a szalakótát (a két faj azonban gyakorlatilag összetéveszthetetlen), így tévedésből lőtte le - olvasható az egyesület közleményében.



A szalakóták hurokvonulók, az afrikai kontinens dél-délnyugati részén telelnek, de március-április visszafelé vezető útjuk során a kelet-afrikai útvonalat használják. Az Arab-félszigeten repülnek át az európai költőhelyeik felé, érintve Szaúd-Arábiát, Irakot, Szíriát és Libanont.



Az MME közleményéből az is kiderül, hogy az esetek kis részében értesülnek csak arról, ha elpusztul egy madár. Az egyesület Madárgyűrűzési Központjának adatbázisában azonban még így is több elpusztult, feltételezhetően lőtt vagy befogott szalakóta szerepel a térségből. A problémában leginkább Egyiptom, Szaúd-Arábia és Líbia érintett.



Mint írják, a Földközi-tenger medencéjét érintő dél-európai, észak-afrikai és közel-keleti vadászat okozta madárpusztítás a becslések szerint 13-37 millió madár pusztulását okozza minden évben.



A természetvédők közleménye szerint a Magyarországon költő szalakótapopulációt alapvetően fenyegeti a vonulási útvonalakon jelentkező vadászat.



Emlékeztetnek rá, hogy a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács (BirdLife International, melyben Magyarországot az MME képviseli) legutóbb a tavalyi évben folytatott nemzetközi, hazánkban Hős hetes néven futó kampányt a vonuló fajokat tizedelő mediterrán madármészárlás megszüntetése érdekében. Az MME szalakótavédelmi programja a https://rollerproject.eu/ oldalon is elérhető.