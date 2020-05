Koronavírus

Vidéken a legtöbb egyházmegyében újra tartanak nyilvános szentmisét

Vidéken a legtöbb egyházmegyében - szigorú előírások betartásával - újra tarnak nyilvános szentmiséket, az Esztergom-Budapesti és a Székesfehérvári Egyházmegyében, valamint a Váci Egyházmegye Pest megyei területén továbbra sem.



A hétfőn életbe lépő, a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat vidéken enyhítő, Budapesten és Pest megyében fenntartó kormányrendelet megengedi a vallási szertartások tartását, ugyanakkor a védőtávolság megtartását előírja a szertartásokon is.



A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábban arról tájékoztatott, hogy a nyilvános szertartások engedélyezéséről a megyés püspökök döntenek.



Az MTI-hez eljuttatott, a Magyar Kurír portálon, valamint az egyházmegyék honlapján közzétett rendelkezések szerint a legtöbb egyházmegyében újra tartanak nyilvános szentmiséket, általában vasárnap és hétköznap is. Ugyanakkor azt kérik, hogy a hívek tartsanak egymástól másfél-kétméteres távolságot, viseljenek maszkot, csak kézbe áldozzanak és kerüljék a közvetlen érintkezés minden formáját. A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak, és a templom bejáratánál kézfertőtlenítőt helyeznek el.



Egyes püspökök kérik, mások előírják a 65 évesnél idősebbek távol maradását.



Azokban a templomokban, ahol nem megoldható a rendszeres fertőtlenítés, illetve a hívek közötti védőtávolság megtartása, továbbra sem engedélyezik a nyilvános miséket.



A legtöbb egyházmegyei előírás javasolja a szabadtéri misék tartását, kivéve a Váci Egyházmegyét, ahol tilos szabadtéri misét tartani az egyházmegye Pest megyén kívüli területén is.



A kormányrendelet szerint a Budapestre és Pest megyére vonatkozó, érvényben maradó korlátozások három egyházmegyét érintenek. Közülük az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Székesfehérvári Egyházmegye teljes területén a Váci Egyházmegyének pedig csak a Pest megyében lévő területén tiltják továbbra is a püspökök a nyilvános miséket.



A teljes egyházmegyében érvényben maradó tiltást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök is azzal indokolta, hogy nem akar különbséget tenni az egyházmegyében található plébániák között. Spányi Antal indoklásában az is szerepel, hogy Budapest és Pest megye után Fejér megyében a legmagasabb a fertőzöttek száma, valamint, hogy az "egyházmegye el szeretné kerülni a miseturizmus jelenség megerősödését más egyházmegyékből vagy plébániákról, mivel ez komoly járványügyi veszélyforrást jelentene a helyi hívő közösségre, és feszültséget okozna a helyi lakosság körében".