Koronavírus-járvány

Ezért használhatatlan a forgalomban kapható 290 koronavírusteszt nagy része

A SARS-CoV-2 vírus kimutatására készített teszteknek nagy része szinte használhatatlan, pedig már majdnem 300-féle van a világon. Szakemberek beszámolói alapján Magyarországon is van olyan importált teszt, amelynek a jósló értéke nem éri el a 20 százalékot sem - hívta fel két akadémikus a figyelmet a Magyar Tudományos Akadémia honlapján.



Kovács L. Gábor laboratóriumi szakorvos és Falus András immunológus sorra vették a koronavírus-tesztekkel kapcsolatos problémákat, és felsorolták, hogy mire érdemes figyelniük a döntéshozóknak. Hangsúlyozták, hogy "hazánkban a jó teszt kiválasztásához szükséges szakértelem adott, csak a döntések minden szintjén igénybe kellene venni."



Azt írták, hogy a SARS-COV-2-fertőzöttséget kimutatni hivatott laboratóriumi tesztek száma a világban – 2020. április 27-én – 290 volt. Ezen belül a vírus ellen termelt antitesteket vizsgálja 37 különféle teszt, a vírus jelenlétét mutatja ki molekuláris diagnosztikai (PCR) módszerekkel 15 különféle teszt, a többiek ezek variációi.



Álláspontjuk szerint az a tény, hogy 290 féle teszt áll rendelkezésünkre, önmagában is jelzi, hogy messze vagyunk az optimális vizsgálattól, hiszen akkor csak egyetlen teszt lenne a piacon. Rendkívül nehéz tehát a megfelelő tesztrendszer kiválasztása, de ez nem csak Magyarországon jellemző, hanem az egész világon így van.



„Így fordulhat elő, hogy a szakemberek által nagyon várt tömeges tesztelés még a bevezetése előtt megkérdőjeleződhet, lejáratódhat sokak szemében (például háziorvosok, laboratóriumi szakemberek, klinikusok). Így fordulhat elő, hogy – szakemberek beszámolói alapján – olyan teszt is van bent országunkban, amelynek a jósló értéke nem éri el a 20 százalékot (ha egy pénzérmét feldobunk, annak a valószínűsége, hogy fej vagy írás, 50-50 százalék lesz)” - állapították meg.



Közölték azt is, hogy minden laboratóriumi szakember ösztönösen irtózik a gyorstesztektől, mert ugyanazt a vizsgálatot összehasonlíthatatlanul pontosabban, szakszerűbben és olcsóbban el lehet végezni laboratóriumi körülmények között.



„Mégis szó nélkül elfogadjuk a gyorsteszteket ott, ahol a gyorsaság a beteg életét mentheti meg (például szívinfarktus-diagnosztika a mentőben vagy a sürgősségi ambulancián)” - fűzték hozzá.

Leszögezték, hogy a SARS-CoV-2 elleni antitestek kimutatásában semmiféle szakmai indoka nincs annak, hogy a drágább, pontatlanabb és nem szakemberek által elvégezhető gyorstesztet részesítsük előnyben. Az átfertőzöttséget mutató, epidemiológiai célú antitest-vizsgálatoknak a klinikai, kórházi laboratóriumokban lenne a helye, különösen azért, mert megjelentek azok a csak laboratóriumban alkalmazható tesztek, amelyek mennyiségi analízist is lehetővé tesznek, így sokkal többet mondanak a védettség előrehaladásáról, mint az „igen-nem" információt adó gyorstesztek.



Az akadémikusok hozzátették, hogy mielőtt a laboratóriumokra rázúdítanánk ezeket a tömegteszteket, rendbe kellene tenni a finanszírozást, mert ma az állami laboratóriumi hálózat a járóbeteg-vizsgálatok körülbelül 20 százalékáért kap teljes értékű finanszírozást, míg a 80 százalékáért megalázó mértékű (a felhasznált vegyszerek árát sem fedező), maradékelven alapuló finanszírozás-töredék jut.