Koronavírus-járvány

Kína is visszavonta a teszteket, amiből a magyar kormány már alaposan bevásárolt

Március 27-én a magyar kormány levélben fejezte ki a háláját azért a harmincezer koronavírus-tesztért, amely pár nappal korábban érkezett Kínából Budapestre.



"A Kína és Magyarország közötti barátság sosem volt erősebb. Várjuk, hogy a jövőben még szorosabban együttműködjünk" - írta Gazsó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közigazgatási államtitkára.



A magyar államtitkár többek közt a tesztek kínai gyártójának, egy Hybribio Biotech nevű cégnek mondott köszönetet a levélben. Mindössze négy nappal később Kína azonban szigorított az exportszabályain és a cég ma már nem is szállíthat koronateszteket külföldre.



Az elmúlt hetekben több ország is arra panaszkodott, hogy pocsék minőségű árukat kaptak kínai cégektől. Az érintett tesztek az Európai Unióba való behozatalt megengedő CE-tanúsítvánnyal rendelkeznek ugyan, de egy április végi tanulmány szerint a cég által Magyarországra hozott gyorstesztek "alkalmatlanok a COVID-19-fertőzött, aktuálisan fertőző személyek kimutatására".



Bár azt nem tudni pontosan, hogy a nálunk felhasznált teszteket mely gyártóktól és mennyi pénzért szerezték be, de néhány tesztgyártó neve azonban felbukkant cikkekben, fotókon és videókon.



A koronavírus megjelenése óta Magyarország több mint egymillió tesztet importált és további közel kétmillió tesztre van szerződésünk - ezt még Szijjártó Péter április végén jelentette be a parlamentben. A külügyminiszter szerint a tesztelések az Egészségügyi Világszervezet előírásai alapján zajlanak.



Mindenesetre, május elején országos szűrővizsgálat is indult 18 ezer ember bevonásával, és a kormány mellett dolgozó egészségügyi szakemberek is a további tömeges tesztelést támogatják.