Főváros

Karácsony: indulnak a közlekedésbiztonsági tesztprojektek

A fővárosi közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási terv kidolgozására vonatkozó javaslat elfogadásával elindulnak a kerületekkel egyeztetett tesztprojektek - közölte Karácsony Gergely főpolgármester csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Karácsony Gergely elmondta, az előterjesztés kapcsán kialakult vitából úgy tűnik, hogy azt "senki nem olvasta". Hiszen a városvezetés javaslata nem szólt másról, mint hogy a Fővárosi Közgyűlés megbízza őt azzal a feladattal, hogy egy átfogó közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási tervet nyújtson be a testület elé, és tesztjellegű projekteket indítsanak el.



A sajtót bejárt fűnyíróelv-szerű forgalomcsökkentési elképzelés nem volt - hangsúlyozta hozzátéve: tudják, hogy nem ilyen elv szerint kell meglépni ezeket a forgalomcsillapításokat, hanem a kerületi polgármesterekkel egyeztetve, utcáról-utcára kell megnézni azt, hogy hol indokolt adott esetben a forgalom csillapítása, és hol merülhet fel az az igény, hogy "új szabályozó elemeket" alakítsanak ki.



A főpolgármester közölte azt is, hogy széleskörű társadalmi és politikai konszenzus van abban, hogy Budapesten jelentősen csökkenteni kell a közlekedési balesetek számát, és e mellett közösen álltak ki kormánypárti képviselők és különböző társadalmi szervezetek is.



Elmondta, a járványügyi helyzettől függetlenül nagyjából most akarták ezt a folyamatot elindítani. A koronavírus-járvány még inkább fontossá tette az intézkedésről való közös gondolkodás elindítását. A várospolitikájuk fókuszába az emberi élet fontosságát kívánják állítani, és ezt hangsúlyozzák amikor a levegőminőségen, az egészségügyi ellátáson és a forgalomcsillapítás révén a közlekedésbiztonsági statisztikákon szeretnének javítani - mutatott rá Karácsony Gergely.



Szerinte a járvány rövid-, de valószínűleg hosszú távon is jelentősen megváltoztatja a közlekedési szokásokat. Itt az idő, hogy meglépjük a korábban tervezett lépéseket - mondta.



A főpolgármester reményei szerint a járványhelyzet miatt kialakított ideiglenes kerékpársávok kiállják az idő próbáját, és későbbiekben is megmaradhatnak. Most mindent egy kísérleti fázisban képzelünk el, hiszen átalakulóban van a világunk, és senki nem tudja, hogy ez milyen mértékű lesz - mutatott rá.

Karácsony Gergely kitért arra is, hogy befogadták a fővárosi Fidesz-KDNP-frakció módosító indítványát, amelyben szintén társadalmi párbeszéd elindításáról írnak.



Az a célunk, hogy csökkentsük a forgalmat, ahol erre a helyi lakosság igényt tart, biztonságosabb legyen a gyalogos és kerékpáros közlekedés, valamint a halálos közlekedési balesetek száma Budapesten nullára csökkenjen - hangsúlyozta.



A főpolgármester elmondta, számos kerülettel megállapodtak a tesztprojektekben, és december 31-ig vállalják az egész fővárosra vonatkozó stratégia kialakítását. Megjegyezte azt is, hogy a hétvégén a VI. és a VII. kerület már lép az ügyben, élve a járvány idejére az önkormányzatok számára biztosított hatáskörrel.



Veszélyhelyzet idején - törvény alapján - a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét a főpolgármester gyakorolja, így a javaslatról Karácsony Gergely döntött.



A budapest.hu oldalon csütörtökön közzétett határozat szerint az érintett kerületi polgármesterek egyetértésével, a Budapesti Közlekedési Központ és az érintett közszolgáltató társaságok bevonásával Budapest különböző területeinek sajátosságaihoz igazodó, közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási célokat szolgáló mintaprojekteket dolgoznak ki és valósítanak majd meg egyes kisebb területeken. Külön figyelemmel az 50 km/h feletti legnagyobb megengedett sebességgel érintett útszakaszokra, a lakóövezeti utcák sebességcsökkentésére, az átmenő forgalom szabályozását célzó különböző forgalomtechnikai megoldások bevezetésére, a belvárosias és a turisztikai területek átfogó forgalomcsillapítására, a járdák szélességének növelésére, gyalogosátkelőhelyek átépítésére, valamint fővárosi jelentőségű kerékpáros útvonalak kialakítására, és egyes útszakaszok időszakos megnyitására a gyalogosok előtt.