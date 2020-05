Országgyűlés-jogalkotás

A felsőoktatási és a Budapest-Belgrád vasútfejlesztési törvényjavaslatok is változhatnak

A nemzeti felsőoktatási törvény módosításához, valamint a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztéséről szóló törvényjavaslathoz is módosításokat fogadott el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága a csütörtöki ülésén.



Egy módosítás értelmében a külgazdasági és külügyminiszter a Kínai Népköztársaság Kormányának álláspontját is beszerzi, mielőtt dönt a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés szerződéseivel kapcsolatos adatok megismerhetőségéről és nyilvánosságra hozatalának lehetőségéről.



A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosításán is kezdeményezett változtatást a bizottság. A felsőoktatási munkakör betöltéséhez szükséges munkatapasztalatként ismerhető el a jövőben a vagyonkezelő alapítvány által fenntartott diákotthonban szerzett munkatapasztalat, ha a diákotthon által nyújtott képzés megfelel a felsőoktatási intézményi keretek között nyújtott képzés általános minőségi feltételeinek - indítványozzák.



A változtatások a kialakult járványhelyzetre tekintettel kitolják az egyes intézmények átalakulására szabott határidőket is. Ugyanígy az egyes felsőoktatási alapítványokról szóló előterjesztések hatályba lépése is tolódik egy hónappal.



A Neumann János Egyetemért Alapítványról szóló előterjesztés e változtatása emellett kecskeméti ingatlanokat juttat a Magyarországi Református Egyháznak a szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében. A Soproni Egyetemnek ingyenesen juttatott műemléképület pedig elidegenítési és terhelési tilalom alá kerül.