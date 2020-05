Koronavírus-járvány

Érettségi - Országszerte felkészültek az iskolák, kevés vizsgázó kért halasztást

Országszerte felkészültek az iskolák az érettségi lebonyolítására, a diákoknak hétfőtől a koronavírus-járvány miatt szigorú előírások betartásával, sok helyen védőmaszkban kell vizsgázniuk. Az MTI által megkeresett intézményekben kevesen kértek halasztást, van olyan középiskola, ahol senki sem.



A budapesti Madách Imre Gimnázium személyre szabott "behívót" küldött a vizsgára, feltüntetve a tantermek beosztását - közölték az intézmény honlapján. Belépés előtt mindenkinek fertőtlenítenie kell a kezét, a diákok maszkot kapnak és megmérik a testhőmérsékletüket - akinek meghaladja a 37,5 Celsius-fokot, azt hazaküldik. A dolgozatírás alatt a maszk viselése kötelező, és a vizsgaszabályzat értelmében nincs közös eszközhasználat.



Az orosházi Táncsics Mihály gimnáziumban csaknem kétszáz diák érettségizik, az intézmény ugyanis emelt szintű vizsgaközpontként működik. Az épületbe a diákok négy kapun léphetnek be, előre közölték velük, melyik teremben és melyik asztalnál fognak ülni. Védőeszközöket és fertőtlenítőt - ásványvizet, szőlőcukrot és papírzsebkendőt is - a tankerületi központ biztosít.



A Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziumába is több bejáraton keresztül engedik be a tanulókat, és előre értesítik őket arról, melyik teremben vizsgáznak, az ajtóban pedig fertőtlenítőszert biztosítanak számukra.



A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziumában és a Balásházy János gyakorló középiskolában az érettségizőket csoportokra bontva engedik be, a termekben 8-9-en vizsgáznak egyszerre. Az egyetem köznevelési intézményeihez nem érkezett halasztási kérelem, valamennyi diák és pedagógus számára biztosítanak szájmaszkot.

A Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében 1209 tesznek külön-külön közismereti, illetve szakmai érettségit - jelezte Tirpák Zsolt kancellár. Csak 26 diák élt a halasztás lehetőségével. Az iskolát mindenütt több bejáraton közelíthetik meg a vizsgázók, a kormányzat biztosította maszkok mellett külön is vásároltak védőeszközöket, de kiosztották azt a hatezer textilmaszkot is, amelyet a könnyűipari szakképző iskola tanuló varrtak.



Páva Péter, a Pécsi Tankerületi Központ igazgatója közölte: a szervezethez tartozó hét középiskola több mint hatszáz végzős diákja közül csak négyen döntöttek a halasztás mellett. A Pécsi Református Kollégiumban 46 végzős közül egy diák kérte, hogy ősszel érettségizhessen. Zalay Szabolcs, a Leőwey Klára Gimnázium igazgatója azt mondta, diákjaik szinte mindegyike megkezdi a vizsgákat.



A Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója, Kulcsár Szilvia elmondta: 1207 tanulójuk érettségizik, közülük tizennyolcan kértek halasztást. Szakmai vizsgára 1341 tanuló jelentkezett, de például a kozmetikus szakvizsga megszervezése egyelőre bizonytalan, míg a teherautósofőri vizsgát biztosan nem szervezik meg.



A szolnoki tankerület igazgatója, Szutorisz-Szügyi Csongor elmondta: hatszázan érettségiznek a helyi Verseghy Ferenc Gimnáziumban, a Varga Katalin Gimnáziumban és a Széchenyi István Gimnáziumban, illetve a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnáziumban, senki nem kért halasztást. A tankerület is biztosít mosható, vasalható szövetmaszkokat minden diáknak, tanárnak, utóbbiaknak kesztyűt is.



A szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban senki sem kért halasztást - közölte Balog Zsolt igazgató. Védőfelszerelést biztosítanak a diákoknak, pedagógusoknak. A Szolnoki Szakképzési Centrum intézményeiben 800 diák érettségizik - jelezte Hicsó György kancellár. Minden diáknak és tanárnak maszkot és kesztyűt biztosítanak, a padokon kézfertőtlenítőket helyeznek el, a megírt dolgozatokat 24 órára elzárják.



Egyes kisvárdai intézmények esetében az emelt szintű érettségi vizsgák nagy részét Nyíregyházán tartják, de néhány tantárgynak Kisvárda is biztosít vizsgahelyszínt. A Bessenyei György Gimnáziumban vizsga közben nem kötelező maszk és kesztyű használata, de minden egyéb esetben igen, a helyi tankerületi központ több garnitúra védőeszközt és kézfertőtlenítőszereket biztosít a tanulók és a tanárok számára. A Szent László Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban az érettségizőknek mosható maszkot osztanak ki az első írásbeli vizsga előtt.

Balatonfüreden a Lóczy gimnáziumba járók vizsgáit a Radnóti Miklós Általános Iskola termeiben tartják, a dolgozatírás alatt nem kell maszkot viselni. A központi rendelkezésnek megfelelően - az iskola történetében először - nem lesz kötelező matrózblúzban érettségizni. A Szent Benedek Középiskolában maszkban érettségiznek és kesztyű használata is ajánlott.



Zalaegerszegen a helyi szakképzési centrum kétezer mosható textilmaszkot adományozott a tankerületi központnak az érettségik biztonságos lebonyolításához. Nagykanizsán az érettségizők és a pedagógusok igény szerint maszkot, a tanárok a dolgozatok kezelése miatt gumikesztyűt is kapnak. A központilag biztosított védőeszközökön felül a tankerületi központ minden gimnazistának, pedagógusnak gumikesztyűt is biztosít a vizsgákra.



Győr-Moson-Sopron megyében a szakképzési centrumokhoz tartozó középiskolákban 2322 diák érettségizik, 16 lépett vissza. A győri Révai Miklós Gimnáziumban és a soproni Szent Orsolya római katolikus gimnáziumban minden végzős érettségizni fog.



A gyönki Tolnai Lajos Gimnáziumban 43-an jelentkeztek érettségire, egy diák kért halasztást. A végzősök szájmaszkot kapnak, de azt a dolgozatírásnál levehetik.



A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban a 147 végzős közül senki nem kért halasztást. Az iskola beszerzett minden diáknak szájmaszkokat, és rájuk bízzák, hogy a dolgozat írása közben viselik-e.