Koronavírus-járvány

Élsportolók vére segíthet a fertőzötteken

A koronavírus-betegségből felgyógyult élsportolók ajánlották fel a vérplazmájukat a fertőzöttek kezeléséhez.



Ezt dr. Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, a vérplazma-terápiát kifejlesztő OrthoSera Kft. ügyvezetője és Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, az önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport vezetője jelentette be az egyetem budapesti épülete előtt tartott sajtótájékoztatón.



"Már több mint százhúsz önkéntes felajánlónk van, de még többre van szükség, mert egy donor ugyan két-három súlyos állapotban lévő betegen is segíthet, ugyanakkor nem mindenki alkalmas erre. Ezért nagyon nagy előrelépés a sportolók adománya" - mondta Lacza Zsombor.



Elhangzott: az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával, valamint a Semmelweis Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a KEDPLASMA Magyarország és az Országos Vérellátó Szolgálat partnerségével kifejlesztett vérplazma-terápia az egyik leghatásosabb gyógymód az új típusú koronavírus ellen, ezért a fertőzésen átesett donorok emberéleteket menthetnek meg a felajánlásukkal.



Révész Máriusz elmondta, hogy a felajánlók között ott van az úszók közül a világbajnok Kapás Boglárka, valamint Kozma Dominik, Bohus Richárd és Horváth Dávid, továbbá a hegyikerékpáros Parti András. Bácsi Péter, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatója a sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a szükséges szűrővizsgálat elvégzése után a birkózók is készen állnak "vérüket adni" a jó ügyért.



Révész Máriusz is úgy fogalmazott az M1 aktuális csatornának, hogy ezek a klasszis sportolók a vérüket adják a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, ezzel mindannyian példát mutatnak.

"Bízom benne, hogy rajtuk keresztül többen is fellelkesülnek, adományuknak köszönhetően pedig több magyar élet megmenthető. Köszönettel tartozik nekik az egész magyar társadalom" - mondta, majd hozzátette: ezzel a kísérlet-sorozattal a magyar tudomány is a világelitbe tartozik.



Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó úgy fogalmazott, szerencsésnek mondhatja magát, mert a betegség a kezdeti ijedségen túl esetében nem járt tünetekkel.



"Számomra nem volt kérdés, hogy igent mondjak a felkérésre. Ha hozzájárulhatunk a betegek felgyógyulásához, örömmel tesszük, büszkék vagyunk rá, hogy mi, úszók az elsők között segíthetünk" - mondta. "Tőlünk, élsportolóktól, megszokták, hogy izgalmas sporthírekkel örvendeztetjük meg a magyar közvéleményt, versenyek híján sajnos egyelőre nem tudunk újabb érmeket szerezni, most így próbálunk pozitív üzenetet küldeni: segítünk, és erre biztatunk másokat is, mert közös összefogással legyőzhetjük a járványt" - tette hozzá.



A kutatócsoport az info@orthosera.com e-mail címen vagy a 06-70-363-87-68-as telefonszámon várja a gyógyult koronavírus-fertőzöttek jelentkezését. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a donorokat az Operatív Törzs segítségével a vérplazma-adás helyszínére szállítják, maga a vérplazmavétel pedig jóval kisebb megterhelést jelent, mint a véradás.