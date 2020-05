Koronavírus-járvány

Kormányszóvivő: augusztus 15-ig semmilyen tömegrendezvényt nem engedélyeznek az országban

Semmilyen tömegrendezvényt, így az 500 fő alattiakat sem engedélyezik Magyarországon augusztus 15-ig a koronavírus-járvány miatt - mondta a kormányszóvivő az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában.



Szentkirályi Alexandra a műsorvezető kérdésére azt közölte, fontos pontosítást szeretne tenni: a rendezvények tilalma az egész országra - tehát nemcsak Budapestre és Pest megyére -, és az 500 fő alattiakra is vonatkozik.



Elmondta azt is, az elmúlt hetek erőfeszítései elegendőek voltak arra, hogy ennél súlyosabb helyzetre is felkészüljön az egészségügy, ennek tükrében indokolt, hogy - Budapesten és Pest megyén kívül - bizonyos járványügyi korlátozásokat enyhítsenek jövő hétfőtől.



Hozzátette, ez azt jelenti, hogy vidéken például a vendéglátóhelyek teraszai, kerthelyiségei, vagy az állatkertek, a fürdők és a strandok kinyithatnak.



Elmondta azt is, a kormány folyamatosan monitorozza a fertőzöttek területi eloszlását, ez alapján határozták meg, hogy hol szüntetik meg a kijárási korlátozásokat és hol nem. Hozzáfűzte, hogy a számok - amelyeket jövő héttől publikálni fognak - azt támasztják alá, hogy Budapesten és Pest megyében nagyobb arányban vannak jelen a fertőzöttek, s több a vírus okozta halálozás is.



Az idei nyári turistaszezonra vonatkozó kérdésre Szentkirályi Alexandra azt mondta: a kormány minden segítséget igyekszik megadni azoknak a szektoroknak - köztük a turizmusnak -, amelyek a legérintettebbek a válságban.



A kormányszóvivő arra kért mindenkit, hogy ha teheti, akkor töltse itthon a nyaralását, ezzel támogassa a turisztikai és vendéglátási szektorban dolgozó 400 ezer ember munkáját is.