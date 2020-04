Bűnügy

Élettársát és a kutyájukat is megfojtotta egy férfi Zalaegerszegen - vádat emeltek ellene

Emberölés miatt emeltek vádat egy zalaegerszegi férfi ellen, aki januárban előbb az élettársát, majd a kutyájukat is megfojtotta, ezután pedig értesítette a rendőrséget - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.



Pirger Csaba közlése szerint az 54 éves férfi több mint 20 éve élt élettársi kapcsolatban egy nővel, akivel 2017 nyaráig az asszony tulajdonában lévő zalaegerszegi lakásban éltek. Pénzügyi nehézségek miatt a lakást értékesítették, ezután pedig egy bérelt lakásban laktak, de anyagi helyzetük továbbra sem rendeződött, rendszeresen nagyobb összegű tartozást halmoztak fel.



A pár a múlt év végén 270 ezer forinttal tartozott a lakás tulajdonosainak, akik felszólították őket, hogy tartozásukat január 5-ig rendezzék, különben az ingatlant el kell hagyniuk.



A férfi és a nő január 4-én reggel megbeszélte, hogy a tartozást nem tudják kifizetni, elköltözni nem tudnak, ezért közösen öngyilkosságot követnek el és elpusztítják a kutyájukat is. A férfi nem sokkal később egy dróthurokkal hátulról megfojtotta az asszonyt, hasonló módon a kutyájukkal is végzett, majd a nő holttestét a kutyával együtt az ágyba fektette.



A férfi ezek után önmagával már nem volt képes végezni, ezért elment a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságra és bejelentette, hogy mit tett.



A Zala Megyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat ellene.