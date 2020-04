Koronavírus-járvány

Budaörsön elkezdték tesztelni a legveszélyeztetettebbeket

Budaörsön eddig összesen 75 fő részére rendeltek el karantént, közülük sokaknak már lejárt a korlátozása. Jelenleg a hatályos hatósági karanténban lévők száma mindössze 15 fő.

Budaörs polgármestere arra kér mindenkit a városban, hogy hordjanak maszkot, fertőtlenítsék a kezeiket, tartsák be a kétméteres védőtávolságot a közterületeken és az üzletekben egyaránt.



Annak érdekében, hogy fokozzák a biztonságot, Wittinghoff Tamás körlevélben kérte a budaörsi bevásárlóközpontok és üzletek tulajdonosait, üzemeltetőit és vezetőit, hogy felelős állampolgárként az eddigi erőfeszítéseiken túlmenően is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy megvédjék az üzletek vásárlóit és dolgozóit. Ebbe beletartozik, hogy tegyék kötelezővé a maszkviselést a vásárlók és a velük személyes kapcsolatba kerülő dolgozók részére, ügyeljenek a biztonsági távolság betartására, biztosítsanak kézfertőtlenítési lehetőséget a vásárlók számára.



Miután beszereztek több száz vírustesztet, így elkezdik tesztelni a legveszélyeztetettebbeket.



A gyorsteszt igénybevételét a sürgősségi ügyeleten keresztül biztosítják, elsősorban indokolt esetekben a fertőzésgyanúsak számára, a háziorvos javaslata alapján.



De az egészségügyi és szociális ellátórendszer, az idősotthon dolgozói és a tesztelés nélkül a kórházból az otthonba visszaküldött idősek, valamint a város ellátórendszerében nagyszámú közellátottal közvetlen kapcsolatba kerülők számára is lehetővé tették a tesztelést.



"Járvány idején különösen fontosnak tartom a fertőzöttségre vonatkozó hiteles, pontos és gyors információt, csak ezek alapján tudunk megfelelő döntéseket hozni" - mondta a polgármester.