Koronavírus

Országos tisztifőorvos: országszerte 25 kórházban ápolnak fertőzötteket

Országszerte 25 kórházban ápolnak fertőzötteket, a legtöbbet közülük Budapesten - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília közölte: szerdára 2727-re nőtt a fertőzöttek száma, 536 gyógyultan távoztak a kórházból, a járvány kezdete óta 300-an vesztettél életüket a fertőzéssel összefüggésben.



A halálos áldozatok életkoráról ismertette: 278-an a 61 év feletti, 13-an az 51-60 év közötti, heten a 41-50 év közötti, ketten pedig a 31-40 év közötti korosztályból kerültek ki.



Továbbra is zajlik az idősotthonok ellenőrzése és fertőtlenítése, a honvédség már 300 ilyen intézményben befejezte a fertőtlenítést - jelezte Müller Cecília, aki megköszönte a honvédeknek a "heroikus" munkavégzést.



Hozzátette, hogy 27 idősotthonban jelent meg a koronavírus. A dolgozók közül 87-en, a gondozottak közül pedig 628-an váltak fertőzötté. Kórházban 317 idősotthonlakót kezelnek, illetve 66-an hunytak el a járvány következtében.



A fővárosi idősotthonokban 360-an váltak pozitívvá és közülük 49-en hunytak el - sorolta.



Müller Cecília emlékeztetett arra: a kormány korábban már megkönnyítette az elektronikus receptre felírt gyógyszerek kiváltását. Mostantól pedig ez a rendelkezés kiterjed a gyógyászati segédeszközökre is.



Arról is szólt: az a céljuk, hogy az érettségi lebonyolítása a legkevesebb feszültséggel járjon a családok számára.



Ezért arra kérte az érettségizőket, hogy tartsák be az intézmények által megszabott higiéniai és távolságtartási szabályokat, és mindenki csak egészségesen menjen vizsgázni.



Kérdésekre válaszolva elmondta: a korlátozások esetleges enyhítésére az ad lehetőséget, hogy kiegyensúlyozott a járványhelyzet és közel egy hete nem emelkedett a napi új fertőzésszám.



Az egyetemek által elindított szűrőprogram lehetőséget nyújt annak kontrollálására, hogy az egyes járványügyi intézkedések miként hatnak a fertőzés terjedésére. A szűrőprogramot a Nemzeti Népegészségügyi Intézet vizsgálóbuszainak segítségével végzik - ismertette.



Valószínűsíthetően egy százalék marad a populáció átfertőzöttsége - fűzte hozzá.



Arról is beszámolt, hogy a tatabányai kórházban elrendelt felvételi zárlatot követően a győri, a székesfehérvári, illetve az esztergomi kórházak fogadják a körzetbe tartozó betegeket.



Végül közölte, hogy a mezőszilasi idősotthonban volt és jelenleg is dolgozik intézményi orvos.