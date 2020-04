Koronavírus

Idősotthont ellenőriztek Salgótarjánban

Holecz Istvánné intézményvezető az ellenőrzés után a helyszínen elmondta: az influenzajárvány miatt már korábban szigorításokat vezettek be; február 2-ától kötelezővé tették a kézfertőtlenítést, a gumikesztyű és a szájmaszk viselését a hozzátartozók számára. Az influenzás megbetegedéseket sikerült elkerülniük.



Miután március 8-tól az országos tisztifőorvos elrendelte a látogatási tilalmat, az idősekkel lakógyűlés formájában beszélték meg a helyzetet.



Fokozottan figyelnek a tisztaságra. Étkezések előtt a gondozók alkoholos fertőtlenítést végeznek a lakók kezén. Minden fürdőszobában folyékony szappant helyeztek el, az idősek is gyakran mossák a kezüket.



Az óvintézkedések közé tartozik, hogy március 24-től nem fogad csomagot az intézmény, április elsejétől pedig pénzt sem.



Izolációs tereket is kialakítottak az otthonban, kiürítettek négy szobát, ezek egyike a zsilipelésre lenne alkalmas az ápolószemélyzet számára. Bíznak abban, hogy erre nem lesz szükség - tette hozzá az intézményvezető.



Holecz Istvánné elmondta: sokat segít a kapcsolattartásban, hogy három okostelefont vásároltak, a Máltai Szeretetszolgálattól pedig két táblagépet kaptak, a szeretetszolgálat a védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek beszerzésében is segített.



Kitért arra is, hogy elfoglaltságokkal, programokkal kedveskednek a lakóknak, akik mentálisan nehezen viselik, hogy nem tudnak találkozni a szeretteikkel. Működik énekkar, tartanak filmvetítést, kézműves foglalkozásokat, a tavasz beköszöntével sokan virágokat ültetnek az otthon kertjében.



Az idén 12 éves intézményt a Nógrád Megyei Önkormányzat alapította, a fenntartást 2017. november elsején vette át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az ellenőrzés helyszíne, a Petőfi úti otthon 150, míg a Füleki úti telephely 74 férőhelyes.



Egyre nagyobb számban kerülnek be az otthonba rossz egészségügyi állapotú lakók, az utóbbi időben megemelkedett a demens betegek száma, számukra 40 fős részleget alakítottak ki.