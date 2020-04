Koronavírus-járvány

Koronavírus - Félnek és kidobják a kisállatokat - videó

Sokan szabadulnak meg kutyájuktól vagy macskájuktól, mert attól félnek, hogy ezek a házi kedvencek is terjeszthetik a koronavírust. Debrecenben ugrásszerűen megnőtt az utcára dobott macskák száma, több száz is lehet már belőlük. De arra is volt példa, hogy valaki meglőtt egy macskát, mert attól félt, hogy az terjeszti a koronavírust.