Koronavírus

Országos tisztifőorvos: egyenletesen nő a fertőzöttek száma

Egyenletesen nő a fertőzöttek száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília közölte: a fertőzöttek jelentős száma szociális intézményekben van, és azokban a kórházakban, ahol a fertőzötteket kezelik. Ezért a zárt közösségekre különösen oda kell figyelni - szögezte le.



Elmondta: továbbra is a fővárosban és Pest megyében tarják számon a legtöbb fertőzöttet, a többi megyében jellemzően akkor nő a fertőzöttek száma, ha egy zárt közösségbe bekerül a vírus és terjedni kezd a betegség.



A tisztifőorvos beszámolt arról is, hogy 2649 fertőzöttet tartanak nyilván, az elhunytak száma 291; 976-an állnak kórházi kezelés alatt, közülük 49-en lélegeztetőgépre szorulnak. Hozzátette: 516-an már meggyógyultak.



Müller Cecília 80 levelet küldött azoknak, akik nagy valószínűséggel átestek a betegségen úgy, hogy súlyosabb tüneteik voltak, így elégséges ellenanyag termelődhetett a szervezetükben, és részt vehetnek a vérplazmaprogramban.



Tájékoztatása szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új, a vírus örökítőanyagának kimutatásán alapuló gyorsteszt előállításáról számolt be.



Elmondta: a még kísérleti fázisban lévő teszt azért fontos, mert az eddig használt gyorstesztek jelentős része a vírussal szembeni ellenanyagot mutatja ki, amely sokszor csak a fertőzést követő két hét után kezd termelődni a szervezetben. Az új teszt megkönnyíti a járvány jellemzését, a lakosság átfertőzöttségének vizsgálatát.



Szólt arról, hogy Magyarországon is kezdődnek ilyen, úgynevezett átvészeltségi kutatások, amelyek a lakosság átfertőzöttségét mutatják. Ennek ismerete fontos a járvány esetleges második hulláma előtt.



Müller Cecília kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy az orvosi maszkok egyszer használatosak, ezért nem ajánlja az utcai viselésüket, ott inkább a házi készítésű maszkok, illetve textilmaszkok viselése javasolt, amelyeket mosás, fertőtlenítés után újra fel lehet venni.



Szintén kérdésre beszélt arról, hogy a szociális intézmények védelmére már a járvány korai szakaszában számos tilalmat vezetett be, például látogatási tilalmat, felvételi zárlatot, illetve kijárási tilalmat. Ezek az intézkedések a vírus be- és kivitelét akadályozták. Jelenleg azonban "már intézményen belül vagyunk", tehát az intézményekben kell nagyon szakszerű, folyamatos és rendszeres tevékenységgel megakadályozni a vírus terjedését. Teljes "infekciókontrollt kell folyamatosan végezni" - mondta, hozzátéve, a szociális intézmények kaptak egy eljárási rendet a teendőkről.

Müller Cecília kérdésre szólt arról is: a koronavírussal fertőzött kismamák jellemzően nem fertőzik meg a magzatot, a világban mindössze egy ilyen esetet írtak le. A gyermeket megszületése után védeni kell, de még a szoptatás is javasolt úgy, hogy az édesanya védőmaszkot visel, ugyanis nem az anyatejjel jut át a vírus a gyermekre, hanem cseppfertőzéssel.



Az apás szülésnek a szigorú szabályok betartásával nincs jogi akadálya, arról azonban mindig az adott kórház dönt, hogy adottak-e ennek feltételei, tudják-e biztosítani az apának a megfelelő, a környezet biztonságát garantáló védőfelszerelést - mondta.