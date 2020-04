Koronavírus

Szijjártó: folyamatosak a szállítások kínai nagyvárosokból

A Kína és Magyarország közötti légihíd jól működik, folyamatos a koronavírus-járvány elleni egészségügyi védekezéshez szükséges áruk szállítása kínai nagyvárosokból - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn, napirend előtt az Országgyűlésben.



Tájékoztatása szerint az elmúlt héten 20 repülővel és - más európai repterekről - 5 kamionnal érkezett kínai áru a védekezéshez Budapestre.



Egy hét alatt 9 820 600 maszkot szállítottak Magyarországra, a járvány kitörése óta összesen 86 247 290-et. Ezen felül még 62 500 150 maszkra van szerződéses állomány - közölte a miniszter, hozzátéve: a múlt héten 215 lélegeztetőgépet is importált Magyarország, és megkezdődött a készülékek működéséhez szükséges eszközök beszállítása is, így például jött 900 betegőrző-monitor és 120 központi monitor.



Védőfelszerelésekből - izolációs köpenyekből, sapkákból, kesztyűkből, arcvédőkből - 20 096 845 termék érkezett az eltelt egy hétben, így eddig összesen 51 498 105, és még van szerződéses állomány 8 086 991 darabra.



A tesztek alkalmazása továbbra is az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előírásai szerint történik - mondta a tárcavezető, jelezve, hogy egy hét alatt 1 010 112 tesztet importált Magyarország, és még van szerződés 1 994 137-re.



Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy Kínában újabb 400 ezer favipiravir nevű gyógyszer beszerzésére kötöttek szerződést.



A miniszter Kína mellett köszönetet mondott Kazahsztánnak és Azerbajdzsánnak is a Budapestre tartó szállítmányok esetében a technikai leszállások lehetőségének biztosításáért.



"Továbbra is a folyamatos szállítások biztosítani fogják a folyamatos ellátást, hiszen minden magyar felelős minden magyarért, így határon innen és határon túl is minden magyar számíthat ránk" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.



Ismertette továbbá, hogy a múlt héten Magyarország adományként 110 ezer maszkot kapott, és a Szentszék kérésére 50 ezer maszkot szállított a Vatikánba az idős papok megvédésére, valamint a Pápai Német-Magyar Kollégiumban szolgálatot teljesítőknek.



Megjegyezte, a világjárvány után el kell majd gondolkodni azon, hogy egy állam erejéhez hozzájárul egy saját légi teherszállítási kapacitás kidolgozása.



A járvány után több következtetést is le kell majd vonni, de az a tanulság már most látható, hogy nem biztos, hogy helyes, ha "egy stratégiai ágazatban egy komplett kontinens ki van szolgáltatva egy külső tényezőnek" - tette hozzá.



Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a nemzetközi politikai életben arról szólnak a hírek, egyes országok milyen módon lazítanak a koronavírus-járvány miatti intézkedéseken. Az erről szóló vita még hosszan fog tartani, az azonban biztos, hogy minél szigorúbbak a korlátozások, annál lassabban terjed a vírus - mondta.