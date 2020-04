Koronavírus

A DK húszezer maszkot oszt ki Budapesten

A Demokratikus Koalíció politikusai és aktivistái nyolc budapesti közlekedési csomópontban húszezer védőmaszkot osztanak ki az embereknek - jelentette be a párt főpolgármester-helyettese.



Gy. Németh Erzsébet online sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány miatt hétfőtől többek között a tömegközlekedési eszközökön, a boltokban, a bankfiókokban és a gyógyszertárakban is kötelező eltakarni az arcot.



Hangsúlyozta, a szakemberek szerint ha mindenki visel maszkot, azzal az emberek egymást is védik. A kormány még mindig nem biztosította a lakosság számára a védőmaszkokat - bírált.