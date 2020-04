Koronavírus-járvány

A DK pert indít, hogy nyilvános legyen, hány emberen végeztek eddig koronavírus-tesztet Magyarországon - videó

A DK pert indít azért, hogy az Operatív törzs árulja el hány emberen végeztek eddig koronavírus-tesztet Magyarországon. Míg az Európai országok többségében azt hozzák nyilvánosságra, hogy hány emberen végeztek eddig koronavírus-tesztet, Magyarországon csak az “akkreditált laboratóriumban vizsgált minták számát” tüntetik fel a kormányzati tájékoztató honlapon.



Sebián-Petrovszki László, a DK országgyűlési képviselője elmondta: „Hazánkban csak a tesztek száma nyilvános, az nem, hogy valójában hány embert teszteltek koronavírusra. Ha igaz az, hogy egy koronavírus-fertőzöttet akár háromszor vagy négyszer is tesztelnek, az azt is jelentheti, hogy a tájékoztató honlapon közölt 60 ezer feletti szám valójában 15-20 ezer ember tesztelését takarja. Ha ez így van, akkor Magyarországon nincs érdemi tesztelés, és valójában a kormány sem tudja, hány fertőzött lehet az országban.”



Azért, hogy ezt megtudják, a DK közérdekű adatigényléssel fordult Nemzeti Népegészségügyi Központhoz. Müller Cecília országos tisztifőorvos megtagadta a válaszadást, mindössze a tájékoztató honlapra irányította őket. Ám a koronavirus.gov.hu honlapon nincs ilyen adat, éppen ezért adtak be közérdekű adatigénylést.



„A Demokratikus Koalíció pert indít annak érdekében, hogy az Operatív Törzs árulja el, hány emberen végeztek eddig koronavírus-tesztet Magyarországon! Ha a kormány azért titkolózik ebben is, mert a tesztelt emberek száma csak a töredéke a hivatalos adatnak, annak következményei kell, hogy legyenek!” – hangzott el az online sajtótájékoztatón.