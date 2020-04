Koronavírus-járvány

Miért lenne fontos, hogy a kórházakban is mindenki hordjon maszkot?

Magyarországra milliószám érkeznek az egészségügyi felszerelések, de közben hiánycikk. Hol van ez a sok maszk, mert a kórházakban nagyon nagy szükség lenne rájuk. 2020.04.24 18:18 ma.hu

Egy bostoni kórházban a kötelező maszkviselést követően felére, majd az alá csökkent a fertőzések száma.



Közismert, hogy Budapesten és Miskolcon kötelező lesz a maszkviselés sok esetben, ezt a polgármesterek rendelték el. Máshol, más (pl. az operatív törzs) ilyet még nem rendelt el, ilyen-olyan indokok miatt.



Halljuk a híradásokból, hogy folyamatosan érkezik és Magyarországon már millió szám áll maszk raktárakban, de igencsak szelektív kik kaphatnak belőle. Állítólag van, aki kap belőle. Újságunkhoz csak a panaszok érnek el, hogy kik nem.



Közben a Facebookon megjelennek olyan hirdetések, hogy van maszk millió szám eladó, amikor közismert, hogy hiánycikk és nehéz hozzájutni.





A bostoni kórházban felére csökkent a koronavírus-diagnózisok száma, mikor bevezették a kötelező maszkviselést. Miután pedig nemcsak az egészségügyi személyzet, hanem a betegek körében is előírták használatát, még alacsonyabb lett ez a szám.



Dr. Michael Klompas járványügyi szakértő elmondta: március 25-e óta kötelező a szakszemélyzet maszkviselése, április 6-a óta pedig a páciensek is viselniük kell. Az "egyetemes" maszkviselés a szakember szerint jelentősen csökkenti a megbetegedéseket - akárhogy is, a viselése segíthet megakadályozni a vírus terjedését, ennél egyértelműbb bizonyíték nincs.



Azért nem szűnt meg teljesen a betegség átadása, mert a szakértő szerint azt főként kívülről vitték be az emberek az intézménybe. "Jelentős eltérést láttunk ott, ahol kötelező a maszkok használata és ott, ahol nem" - mondta.



A szakember bízik abban, hogy minden kórházban bevezetik ezt a szabályt, mert nagyon egyszerű, ám annál hatékonyabb.