Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: már 877-en vannak kórházban, ebből 61-en lélegeztetőgépen

A világon az elsők között a Szent László kórházban magyar kutatóknak, orvosoknak sikerült vérplazmából előállítani a koronavírus ellenanyagát. 2020.04.24 17:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bíztató magyar kutatások folynak a koronavírus vérplazmából kinyert ellenanyagának felhasználásával kapcsolatban, egy betegnél már is elkezdték a használatát - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília elmondta: a világon az elsők között a Szent László kórházban magyar kutatóknak, orvosoknak sikerült vérplazmából előállítani a koronavírus ellenanyagát és egy súlyos állapotú betegnek csütörtökön elkezdték adagolni. Az ellenanyagot korábban megbetegedett, de már felgyógyult emberek vérplazmájából lehet kivonni, ezért kérik a fertőzésen átesett, már gyógyult emberek jelentkezését a 30/6029250 telefonszámon, illetve a verplazma@dpckorhaz.hu oldalon.



A szakember elmondta, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai a vírus környezetünkben való elterjedtségét is vizsgálják, a főváros szennyvizében egyelőre nem találtak koronavírust.



A járvány aktuális adatait ismertetve Müller Cecília elmondta: az igazolt fertőzöttek száma 2383-ra nőtt és újabb 11 halálos áldozatot szedett a járvány, így már 250-re nőtt a fertőzés nyomán elhunytak száma. Utóbbiak szinte kivétel nélkül idősek, illetve fiatalabb, ám több krónikus betegséggel küzdő emberrel is végzett a vírus.



Kórházban már 877 embert ápolnak, akik közül 61-en szorulnak gépi lélegeztetésre, 401-en pedig már felgyógyultak a betegségből - sorolta.



Mindennek párhuzamosan - folytatta - a kiterjedt kontaktkutatás keretében egyre nő a laborvizsgálatok száma, ami azt jelenti, hogy immár 58251 tesztet végeztek.



Kérdésekre válaszolva közölte: annak ellenére zökkenőmentes az akut betegek ellátása a tatabányai kórházban, hogy az intézmény 29 dolgozója karanténba került.



Ugyanakkor a kiskunhalasi mobilkórház készen áll a betegek fogadására, amennyiben a helyzet azt szükségessé teszi, megkezdődhet a működtetése - mondta Müller Cecília.