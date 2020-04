Koronavírus-járvány

Vatikán: elhalasztják a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust

Az egy évvel történő halasztást a jelenlegi nemzetközi egészségügyi helyzettel és ennek következményeivel indokolták, a hívők és zarándokok mozgására és gyülekezésére tekintettel. 2020.04.23 17:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budapesten idén szeptember 13. és 20. között kitűzött 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK) az új koronavírus-járvány miatti 2021-re történő elhalasztását jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő csütörtökön.



A vatikáni sajtóközpont vezetője közleménye hangsúlyozta, hogy a döntést Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsával és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával közösen hozta meg.



Az egy évvel történő halasztást a jelenlegi nemzetközi egészségügyi helyzettel és ennek következményeivel indokolták, a hívők és zarándokok mozgására és gyülekezésére tekintettel.



A NEK idei budapesti találkozójának jelentőségét Ferenc pápa tavaly december 15-én, advent harmadik vasárnapján külön hangsúlyozta a Szent Péter téren mondott beszédében. Ezt megelőzően az egyházfő december 8-án a Vatikán közelében rendezett nemzetközi betlehemkiállításra látogatott el, amelynek a NEK-re készülő Magyarország volt a díszvendége.

Áder János államfő személyesen is egyeztetett Ferenc pápával az egyházfő részvételéről a budapesti eucharisztikus kongresszuson, és szó volt róla a szentszéki államtitkárságon február közepén tartott megbeszélésein is. Egy jól értesült olasz vatikáni tudósító, Francesco Antonio Grana február 28-án arról írt közösségi oldalán, hogy Ferenc pápa részt kíván venni a NEK budapesti találkozóján, talán az egyhetes nemzetközi egyházi esemény zárónapján. A tudósító szentszéki forrásokra hivatkozva akkor úgy nyilatkozott az MTI-nek, hogy Ferenc pápa részvételének szervezése "már előrehaladott állapotban" volt. A Vatikán erről szóló hivatalos bejelentését a járvány akadályozta meg.



A koronavírus-fertőzés február 20-i olaszországi terjedése óta a Vatikán minden nemzetközi, nagy tömegeket vonzó eseményt későbbi időpontra halasztott, akár olaszországi, akár külföldi egyházi találkozóról legyen szó. Az egyetemistáknak májusban a Vatikánban tervezett világtalálkozóját idén októberre tették át, a 2021-ben Rómában esedékes Családok Világtalálkozóját 2022 júniusára, a Lisszabonban 2022 augusztusára kitűzött Ifjúsági Világtalálkozót pedig szintén egy évvel későbbre, 2023 nyarára halasztották.



"Sajnos voltak olyan egyházi események, melyeket le kellett mondani, de amit lehetett, főleg, ha jelentős és tömegeket mozgató találkozóról van szó, azt egyszerűen egy évvel későbbre helyeztük át, ez történt a NEK-kel is" - mondta a nemzetközi járványügyi helyzetet felügyelő vatikáni munkacsoport egyik felelőse, Augusto Zampini, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának dikasztériuma titkárhelyettese a külföldi sajtónak, közte az MTI-nek adott közösségi interjúban. Hozzátette, hogy a Vatikán a jelenlegi és a következő hónapokban várható utazási feltételeket, valamint a résztvevők egészségvédelmét tartja szem előtt.

"Nehéz megmondani, mi fog történni a következő hónapokban, több mint valószínű, hogy elhalasztjuk az idei évre tervezett összes eseményt, az októberre a Vatikánban kitűzött nemzetközi nevelési találkozót is" - jelentette ki Zampini. Arra a kérdésre, hogy mikor várják vissza az első olasz vagy külföldi látogatót a Vatikánba, úgy reagált, hogy erre jelenleg senki sem tud válaszolni.



Vatikánvárost, benne a Szent Péter-bazilikát és a Szent Péter teret március 11-én lezárták. Azóta Ferenc pápa a miséket és az audienciákat is hívők nélkül tartja meg, internetes közvetítéssel. A Vatikán működésének részleges újraindításáról a pápai állam az olasz kormánynak az óvintézkedések fokozatos feloldásáról a következő napokban várható döntései alapján határoz.