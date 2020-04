Bűnügy

Fegyházbüntetést kér az ügyészség a Szigeten elfogott holland dílerekre

2020.04.23

A Fővárosi Főügyészség csütörtökön azt közölte az MTI-vel, hogy a páros egyik tagja, egy 23 éves férfi Hollandiában nagykereskedelmi mennyiségű marihuánát és extasy tablettát szerzett be. Ezután rávette 22 éves ismerősét, hogy utazzon vele Magyarországra és segítsen értékesíteni a kábítószert Budapesten, a Sziget Fesztiválon.



A vádlottak a marihuánából kész cigarettákat sodortak, amelyeket műanyag fiolákba és tasakokba csomagoltak, miként a tablettákat is. Több ezer színes árlistát is nyomtattak, amelyen feltüntették a 23 éves férfi telefonszámát.



A két holland állampolgár tavaly augusztus 4-én érkezett a Szigetre. A drogot a 22 éves férfi sátrában és a központi értékmegőrzőben helyezték el.



Megkezdték a kereskedést, de a fesztivál biztonsági szolgálata hamarosan felfigyelt a tevékenységükre, amelyet félbeszakított és értesítette a rendőrséget.



A lefoglalt kábítószer a jelentős mennyiség alsó határát több mint ötvenszeresen haladta meg - hangsúlyozta a főügyészség.



A két férfi ellen társtettesként, jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emeltek vádat a Fővárosi Törvényszéken.



Az ügyészség arra az esetre, ha a letartóztatásban lévő vádlottak beismerik bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje az egyik férfit tíz, a másikat nyolc év fegyházra, és ugyanennyi időre utasítsa ki őket Magyarország területéről. A bűncselekmény akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető - jelezték.