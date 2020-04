Koronavírus-járvány

Adománygyűjtés indult a pécsi állatkert számára

Adománygyűjtést szerveznek a koronavírus-járvány miatt március közepe óta zárva tartó, anyagilag emiatt nehéz helyzetbe került pécsi állatkert számára.



Mindezt Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület-KDNP pécsi városházi képviselőcsoportjának vezetője jelentette be az állatkert igazgatójával, Siptár Dáviddal közösen tartott hétfői sajtótájékoztatón.



A képviselő emlékeztetett arra, hogy a járvány miatt az idén hatvanéves, néhány éve teljesen felújított intézmény több mint egy hónapja nem fogad látogatókat, és így nincs jegybevétele sem. Ezért elindította a Mentsük meg a Pécsi Állatkertet! elnevezésű kezdeményezést, amelynek keretében saját képviselői keretéből 100 ezer forintot már fel is ajánlott.



Arra kérte képviselőtársait, hogy ők is ajánljanak fel ugyanekkora összeget az állatok etetésére és ellátására, de ugyanígy adakozásra bátorított minden pécsi magánszemélyt, vállalatot és bárkit, aki szívügyének tekinti a pécsi állatkert sorsát.



Bár az állatkert önkormányzati tulajdonban és fenntartásban van, mint Siptár Dávid elmondta, az állatok takarmányát, az orvosi kiadásokat, a fejlesztéseket és a közüzemi díjakat a saját bevételekből finanszírozzák. Ezek elmaradása miatt nehéz helyzetbe kerültek, tartalékaikat élik fel, és egyebek mellett az áruházak emberi fogyasztásra már nem alkalmas élelmiszereiből látják el az állatokat.



Az intézmény az MTI-vel március végén közölte, hogy a zárva tartás gazdálkodási szempontból nagyon nehéz időszakot jelent az állatkert számára. Azért, hogy az "állatok ellátását akadálytalanul tudják folytatni, illetve dolgozók közül senkinek ne kerüljön veszélybe a megélhetése", a pecszoo.hu oldalon egyebek mellett állatok örökbefogadására, adományozásra biztatták akkori felhívásukban a látogatókat.



A hat évtizeddel ezelőtt, még társadalmi munkában megépített mecseki létesítményt 2016-ra csaknem kétmilliárd forintból teljes egészében átépítették, korszerűsítették, azóta pedig folyamatosan egyre több látogatót fogad. A 4,5 hektáron elterülő, több mint háromszáz faj csaknem másfélezer egyedét bemutató pécsi állatkertbe tavaly a vendégeket távol tartó esős időszakok és nyári forró napok ellenére is több mint 150 ezer látogató váltott jegyet, ami kiemelkedő eredmény volt a park történetében.